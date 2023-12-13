Як правильно все зробити, щоб одразу почати користуватися мобільним зв'язком іншого оператора, розповідаємо у корисному матеріалі 24 Канал

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Окрім Kyivstar українці мають можливість скористатися послугами ще двох українських операторів: Vodafone та lifecell. Для початку потрібно придбати стартовий пакет оператора та вставити його у смартфон. Що робити після цього, щоб залишатися на зв'язку, розповідаємо.

Активація sim-карти Vodafone

Для того, щоб почати користуватися послугами мобільного зв'язку абонентам необхідно активувати стартовий пакет Vodafone. Важливо дотримуватися правильних кроків, оскільки без належної активації користувачі будуть тарифікуватися за базовими тарифами компанії, а не за умовами зазначеного тарифного плану. Рекомендуємо не поспішати з активацією, щоб уникнути переплат.

Процедура активації

Процес активації SIM-картки Vodafone передбачає її вставлення у смартфон та виконання будь-якої дії, наприклад, здійснення дзвінка, відправлення SMS або користування інтернетом.

Крім того, абоненти можуть поповнити баланс на рекомендовану суму. Цей спосіб активує і SIM-карту, і стартовий пакет з відповідною тарифікацією.

Для абонентів, які бажають швидко змінити або підключити тариф після активації нової SIM-картки, можна:

скористатися USSD-кодом відповідного тарифного плану,

зайти в мобільний додаток "Мій Vodafone",

звернутися за допомогою до операторів контакт-центру.

Активація sim-картки lifecell

Користувачі, які обрали lifecell, можуть скористатися наступною інструкцією.

Вставте придбану SIM-карту в телефон або планшет. Наберіть 111 та дочекайтеся автоматичного привітання від автовідповідача. Обраний тарифний план буде активовано, і користувачеві буде списано кошти за пакетні послуги на наступні 4 тижні. Попри те, що початковий баланс дорівнює 0, абоненти можуть використовувати хвилини, гігабайти та інші включені послуги одразу після активації.

Цей спосіб активації застосовується як для нових SIM-карт, так і для відновлення існуючих.

Kyivstar почав відновлення мережі

Увечері 13 грудня мережа Kyivstar почала повільно оживати. Так, зв'язок вже почав з'являтися у Закарпатській, Львівській та Тернопільській областях. Згодом з’явилися нові повідомлення про часткове відновлення мережі у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Києві, Кривому Розі та Миколаєві.

Важливо! Якщо у вас досі немає зв'язку, варто спробувати перезавантажити свій смартфон або ввімкнути чи вимкнути режим польоту.

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Директор з корпоративних комунікацій Київстар Анна Захараш в ефірі "Київ 24" повідомила, що компанія певною мірою успішно відновила послуги фіксованого інтернету. Крім того, фахівці працюють над повним відновленням мережі.