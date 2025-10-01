За останні п’ять років у регіонах із найбільшою концентрацією дата-центрів ціни на оптову електроенергію зросли до 267%. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Чому дата-центри підвищують ціни на електроенергію?

За останні п’ять років у регіонах із найбільшою концентрацією дата-центрів ціни на оптову електроенергію зросли до 267%. Bloomberg дослідив дані 25 тисяч вузлів від семи регіональних операторів і з’ясував, що витрати зростають не лише для мешканців поруч із такими об’єктами, а й для користувачів у сусідніх зонах, оскільки всі підключені до єдиної енергомережі.

Дата-центри підтримують роботу хмарних сервісів, стримінгу й особливо AI-моделей, включно з ChatGPT. Попит на їхні обчислювальні ресурси величезний, і за оцінками експертів, електроспоживання таких об’єктів може подвоїтися до 2035 року. Серед інвесторів – Microsoft, Meta, Google, Amazon і OpenAI. Остання вже зводить величезний центр у Техасі та планує ще п’ять подібних у США.

Але справа не тільки в генерації електроенергії, а й у передачі. За словами консультанта Джеймса Рассела із Charles River Associates, головний бар’єр для нових дата-центрів – це підключення до мережі та забезпечення стабільного енергопостачання. Він зазначив, що зараз оновлення енергосистем відбувається на масштабах, яких не бачили десятиліттями.

Як повідомляє Cnet, багато енергомереж у США збудовані ще 50–60 років тому та залишаються аналоговими, без можливості відстеження навантажень у режимі реального часу. За словами CEO Heimdall Power Йоргена Фестерволла, це робить систему вразливою. Компанії пропонують технології, які дозволяють відстежувати перегрів чи просідання ліній, а динамічні методи управління потужністю можуть підвищити ефективність мережі на 40%.

Проблема в тому, що будівництво нових ліній триває 7–10 років. Тож оператори змушені оптимізувати наявні ресурси, а великі технологічні компанії іноді самостійно будують поруч із дата-центрами власні відновлювані джерела енергії або розташовують сервери ближче до потужних мереж.

Таким чином, бум AI-дата-центрів стає не лише рушієм технологічного прогресу, а й серйозним викликом для енергетики та гаманців користувачів.

Чому творець ChatGPT прогнозує масові скорочення через ШІ?

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман попередив, що штучний інтелект може спричинити масове скорочення робочих місць. Він також розповів, які професії є менш уразливими до впливу ШІ.

Альтман вважає, що штучний інтелект може стати причиною масштабних скорочень робочих місць. Він зізнався, що через можливі наслідки розвитку ШІ іноді навіть не може спати, адже як очільник OpenAI відчуває серйозну етичну та моральну відповідальність. За словами Альтмана, найбільше ризикують бути заміщеними ШІ ті, хто працює у сфері підтримки клієнтів. Дивлячись у майбутнє, він також висловив занепокоєння щодо розробників та програмістів, роботу яких може перебрати штучний інтелект. Водночас професії, що потребують тісних людських контактів, наприклад, догляд за хворими, значно менш вразливі до заміщення.