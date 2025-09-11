Синхронізувати контакти перенісши їх зі старого телефона на новий – важливе завдання особливо при зміні операційної системи. Авжеж ніхто не хоче втратити важливі контакти, але сьогодні зробити це простіше, ніж ви могли думати, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Google оновила застосунок "Телефон": як тепер виглядають контакти і як створити картку контакту

Як саме перемістити контакти з Android на iPhone?

Найпростішим та офіційним способом є використання спеціального застосунку від Apple "Перехід на iOS" (Move to iOS). Його потрібно завантажити з Google Play на ваш Android-смартфон ще до початку активації нового iPhone.



"Переїзд на iOS" допоможе налаштувати ваш смартфон швидко та зберегти дані / Фото 24 Канал

Під час першого налаштування iPhone запропонує перенести дані з Android. Вибравши цей пункт, ви отримаєте на екрані код, який потрібно ввести в застосунку "Перехід на iOS" на старому пристрої.

Після цього буде встановлено тимчасове Wi-Fi з'єднання між пристроями, і ви зможете вибрати, які дані перенести, включно з контактами, повідомленнями, фотографіями та календарями.

Інший надійний метод – синхронізація через обліковий запис Google. Більшість користувачів Android зберігають свої контакти саме в акаунті Google. Щоб перенести їх на iPhone, достатньо додати цей обліковий запис до системи.

Для цього на iPhone зайдіть у "Параметри" → "Контакти" → "Облікові записи" → "Додати обліковий запис" і виберіть Google. Після введення логіна та пароля увімкніть перемикач навпроти пункту "Контакти". Через кілька хвилин уся ваша телефонна книга автоматично з'явиться на новому пристрої.

Чи існує альтернатива?

Якщо ви не хочете підключати акаунт Google до iPhone або попередні методи не спрацювали, можна скористатися ручним перенесенням через VCF-файл.

На своєму Android-пристрої відкрийте застосунок "Контакти", зайдіть у "Органайзер" та знайдіть внизу опцію "Експорт" або "Експортувати у файл".

Збережіть усі контакти в єдиний файл з розширенням .vcf у зазначеній теці. Цей файл можна надіслати собі на пошту або завантажити в хмарне сховище. Відкривши його на iPhone, система запропонує імпортувати всі контакти до телефонної книги.



Контакти можна зберегти у файлі на смартфоні / Фото 24 Канал

Зверніть увагу! У такому форматі переноситься лише текстова інформація про контакт. Якщо візитка контакту містила фото – воно більше не з'явиться на iPhone, однак ви точно не втратите важливу інформацію.