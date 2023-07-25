Evernote

Серед застосунків, які найчастіше рекомендують до використання, є Evernote. Він був одним із перших у своєму роді й завоював популярність завдяки широкій функціональності. З появою численних безплатних альтернатив він дещо втратив популярність, але не свою користь – він досі вважається одним з найкращих.

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Evernote – це комплексна програма для створення нотаток, яка може допомогти підвищити продуктивність, дозволяючи створювати, редагувати, впорядковувати та зберігати цифрові нотатки, синхронізуючи їх між всіма пристроями. Вона доступна і на Android, і для iOS.

Але це набагато більше, ніж просто нотатник. Evernote пропонує безліч функцій, включаючи захоплення та зберігання завдань, зображень, ескізів, вкладень та аудіо. Крім того, ви можете організувати всі нотатки, завдання та захоплення у власні блокноти.

Хоча Evernote є безкоштовним додатком для нотаток, ви можете перейти на платний тарифний план "Персональний" або "Професійний", який розширить кількість доступної для зберігання пам'яті, розмір нотаток та надасть ще багато інших функцій.

Taskito – To-Do list і нагадування

Це суміш календаря та планувальника з дуже зручним віджетом для робочого столу, українським перекладом та мінімалістичним неперевантаженим інтерфейсом.

Програма дозволяє відображати ваші завдання на робочому столі в хронологічній послідовності (вкладка "Таймлайн") з додаванням кольорових тегів, які значно полегшують відслідковування завдань.

Ви також можете додавати примітки та завдання без конкретної дати.

Серед функцій також є багаторівневі списки, можливість розподілу за проєктами, імпорт шаблонів, нагадування в конкретний час та інше.

Хмара

Оберіть будь-яке хмарне сховище, яке вам до вподоби. Це може бути OneDrive від Microsoft, Dropbox, iCloud від Apple, Google Drive чи якесь інше. Усі вони дають певну кількість – як правило, це 5-10 гігабайтів – безплатного місця для зберігання ваших файлів.

Крім того, сьогодні багато подібних сервісів пропонують на старті величезні обсяги пам'яті, щоб залучити побільше користувачів. Наприклад, сінгапурський сервіс PikPak Cloud може запропонувати вам до 10 терабайтів простору.

Що ж дає хмара? Переваг дуже багато, окрім того, що ви, як правило, в комплекті отримуєте підписку на всі інші сервіси компаній.

У сховищі можна зберігати всі свої файли, не боючись, що зламаний комп'ютер призведе до їхньої втрати.

Ними можна ділитися за допомогою посилання, яке ви генеруєте для конкретного файлу чи цілої папки й передаєте співрозмовнику. Інша людина може завантажити ваші файли або надіслати вам свої у вашу папку в сховищі.

Ви можете створювати текстові файли, таблиці чи презентації прямо в хмарі, не боючись, що вимкнення світла зітре всі введені дані – хмара зберігає інформацію автоматично в процесі введення.

В залежності від компанії, хмарні сервіси пропонують безліч власних індивідуальних функцій, як от окремий "сейф" для зберігання особливо цінних файлів під окремим паролем.

Часом підписка на більші об'єми сховища може бути дорогою. Але сімейна підписка, яку можна розділити з іншими людьми, рятує ситуацію.

DeepL – перекладач, який вас вразить

DeepL – це німецький аналог Google Translate, побудований на основі штучного інтелекту. У плані якості перекладу йому сьогодні немає рівних. Що дуже важливо – він працює з українською мовою і робить це дуже добре.

Чому він потрапив до цього списку? З ним ви забудете про те, щоб уточнювати ті чи інші слова й формулювання. Там, де Google видає повну нісенітницю, DeepL демонструє розуміння контексту, видає гарно сформульовані речення та навіть проставляє розділові знаки.

Величезною перевагою DeepL є наявність розширення для браузера, з яким ви можете виділяти потрібний текст іноземною мовою, натискати кнопку, що з'явилася поряд, і легко перекладати.

Крім того, в деяких випадках ви можете перекласти з однієї мови на іншу прямо в вікні введення повідомлень: достатньо ввести або вставити текст у поле, натиснути кнопку, яка з'являється в правому нижньому кутку, і насолоджуватись швидким результатом.

Застосунок також має функцію фотографування (перекладає текст на фото), введення голосом і перекладу завантаженого файлу.

Google Об'єктив

Ця програма, яка часто буває вбудованою в камеру смартфонів на Android, може допомогти в дуже багатьох ситуаціях. Перш за все, вона дозволяє працювати як завантажуючи вже готові фото чи картинки, так і зробити свої в процесі.

Обравши другий варіант, ви можете навести камеру на якийсь предмет, щоб знайти його інтернеті. Наприклад, ви не знаєте, що за рослина чи тварина перед вами – навели об'єктив, натиснули на пошук і готово. Таким же чином можна шукати товари, різні предмети та багато іншого.

Ви також можете навести камеру на текст, сфотографувати його, і далі або вручну виділити потрібне прямо на фото, або скористатися кнопкою "Вибрати все" чи "Прослухати". Виділивши текст, ви можете його скопіювати для іншого додатка, прослухати, перекласти на іншу мову, провести пошук чи надіслати на комп'ютер.

Серед інших цікавих функцій сервісу – розв'язання домашніх завдань, Покупки, пошук цікавих місць та ресторанів.

Хоча застосунок і без того має досить широке коло застосувань, компанія обіцяє вже найближчим часом серйозно його прокачати за допомогою штучного інтелекту.