Редакція 24 Каналу підготувала детальний гайд, який допоможе відновити доступ до облікового запису Netflix у випадку, якщо його з якихось причин заблокували.

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Чому обліковий запис заблоковано і як відновити доступ до Netflix?

Обліковий запис Netflix може бути заблокований з різних причин. Можливо була виявлена підозріла активність, або ж ви просто забули пароль. Розуміння причини – вже половина шляху до вирішення проблеми, адже це допоможе швидко повернути доступ до улюблених серіалів і фільмів. Ось основні ситуації, з якими стикаються користувачі, та способи їх вирішення.

Забутий пароль або email. Якщо ви кілька разів ввели неправильний пароль чи email, Netflix може тимчасово заблокувати доступ через механізми захисту від шахрайства. На екрані з'явиться повідомлення про надто велику кількість спроб входу. У такому випадку скористайтеся опцією "Забули пароль?" для скидання через підтверджену електронну пошту чи номер телефону. Після цього зачекайте 10-15 хвилин, поки таймер блокування не скинеться.

Вхід із незвичного місця. Netflix запровадив правила "домашнього використання", тому вхід з нової IP-адреси чи пристрою потребує підтвердження. Вам можуть запропонувати ввести 4-значний код, надісланий власнику облікового запису. Код діє лише 15 хвилин, тож діяти потрібно швидко. Якщо ви не власник, попросіть код у нього або додайте свій пристрій як "додаткового учасника" – це платна опція.

Спроби злому. Якщо хтось намагається вгадати ваші дані для входу, Netflix автоматично блокує обліковий запис після певної кількості невдалих спроб. Ви можете отримати сповіщення про підозрілу активність. У цьому випадку скиньте пароль, увімкніть двоетапну верифікацію через номер телефону та перевірте останні пристрої, які використовували ваш обліковий запис, у розділі "Керування доступом і пристроями".

Проблеми з оплатою. Якщо картка прострочена, на рахунку недостатньо коштів, Netflix повідомить про проблему з оплатою. На екрані з'явиться банер про помилку відтворення чи повідомлення про призупинення підписки. Оновіть дані картки у розділі "Дані про оплату", після чого оновіть сторінку.

Порушення умов використання. Якщо Netflix виявить порушення правил, наприклад, широке поширення пароля, піратство чи публічний показ контенту, ви отримаєте email про призупинення чи припинення дії облікового запису. У разі, якщо сторінку заблоковано тимчасового, можна звернутися до служби підтримки, надавши докази вирішення проблеми.

Важливо! Якщо блокування постійне, відновлення неможливе – доведеться створити новий обліковий запис.

Якщо ви визначили причину блокування, можна переходити до відновлення. Першим кроком завжди є самостійне скидання пароля через відповідну опцію на сторінці допомоги Netflix.

Ви можете отримати інструкції через email або SMS на зареєстрований номер телефону. Якщо ви не пам'ятаєте ні email, ні пароля, система може знайти ваш обліковий запис за ім'ям, прізвищем та останніми чотирма цифрами платіжної картки.

Іноді email для скидання пароля не надходить. В такому випадку краще перевірити папки "Спам", "Реклама" чи інші фільтри у вашій поштовій скриньці. Netflix радить додати адресу info@account.netflix.com до списку контактів і повторити запит.

Якщо посилання для скидання пароля не працює, видаліть усі попередні листи від Netflix, очистіть файли cookie через спеціальну сторінку платформи та повторіть запит на скидання. У крайньому випадку спробуйте змінити пароль із іншого пристрою – комп'ютера, телефона чи планшета. Іноді система може відхилити новий пароль через його низьку безпеку чи поширеність, тож продовжуйте вводити варіанти, поки один не буде прийнятий. Як легко створити надійний пароль – читайте у нашому спеціальному матеріалі.

Що робити, якщо ваш Netflix зламали?

Особливу увагу варто приділити можливому злому облікового запису. У такому випадку, окрім зміни пароля, слід вийти з усіх пристроїв через розділ безпеки в налаштуваннях, видаліть невідомі способи оплати та регулярно перевіряйте банківські транзакції на наявність несанкціонованих списань. Для додаткового захисту додайте номер телефону для відновлення пароля та уникайте підозрілих email-повідомлень, які можуть бути фішинговими атаками.

Якщо жоден із методів самостійного відновлення не спрацював, зверніться до служби підтримки Netflix через їхню офіційну сторінку контактів. Доступні опції залежать від регіону, але зазвичай це email, SMS або телефонний дзвінок. Також пам'ятайте, що Netflix може заблокувати доступ при виявленні входів із незвичних локацій, тож не діліться паролем із людьми поза вашим домогосподарством, щоб уникнути проблем у майбутньому.