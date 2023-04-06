Причини самостійного перезавантаження комп'ютера можуть ховатися як в програмній, так і в апаратній частині. На жаль, їхня кількість просто незліченна, тому кожна проблема є дуже індивідуальною.

Цікаво Як заборонити додаткам відкриватися під час запуску Windows: три прості способи

Найпоширеніші причини

Отож, розділимо найбільш поширені причини випадкових перезавантажень.

Апаратні збої:

Перегрів комплектуючих.

Помилки обладнання.

Брак комплектуючих.

Зношеність термопасти.

Несправність конденсатора материнської плати.

Конфлікти обладнання (несумісні між собою частини комп'ютера).

Брак потужності блока живлення.

Програмні збої:

Втручання в реєстр системи.

Наявність віруса.

Неполадки з драйвером пристрою.

Помилки софта.

Помилки користувача.

Також до факторів, що провокують перезавантаження, можна віднести такі:

Неліцензійна версія Windows.

Відсутність цифрового підпису драйвера.

Некоректний розгін системи.

Несумісність програмного забезпечення з поточною версією операційної системи.

Зміна налаштувань BIOS.

Розберемо причини перезавантаження, які найчастіше зустрічаються, докладніше.

Перегрів

Один із найчастіших випадків перезавантаження системи пов'язаний із перегрівом процесора. Щоб переконатися в тому, що саме він є джерелом збою, необхідно дізнатися температуру в момент перезавантаження і під час стандартної роботи. Для вимірювання температури CPU можна скористатися будь-якою відповідною утилітою. Таких програм в інтернеті можна знайти десятки, як платні, так і безплатні. Наприклад:

MSI Afterburner.

Hardware Monitor.

CPU-Z.

AIDA64 Extreme Edition.

Piriform Speccy.

HWMonitor (HWiNFO).

Open Hardware Monitor.

NZXT CAM.

Не завантажений роботою процесор повинен мати температуру в діапазоні від 35 до 55 градусів Цельсія. Під навантаженням CPU може нагріватися до 100 градусів.

Зверніть увагу: постійна експлуатація процесора, за екстремальних температурних режимів, може швидко вивести обладнання з ладу.

Щоб знизити температуру процесора, необхідно очистити зовнішні та внутрішні частини системного блока від пилу та бруду. Потрібно також створити хорошу циркуляцію повітря всередині системного блоку, замінити термопасту й обов'язково очистити всі кулери. Саме вентилятори та радіатори збирають більшу частину пилу, вони швидко забруднюються і завжди потребують обслуговування. Також необхідно звернути увагу на всі вентиляційні елементи системного блоку – вони мають бути відкриті для циркуляції повітря.

Помилки при збірці ПК та брак комплектуючих

Ще одна поширена причина перезавантаження комп'ютера полягає у використанні дефектного обладнання або підборі несумісних частин. Якщо комп'ютер збирається самим користувачем, необхідно звернути особливу увагу на стрес-тести — їх використовують для перевірки працездатності всіх комплектуючих під максимальним навантаженням.

Оперативна пам'ять

Якщо хоча б одна плашка ОЗП буде неякісною (наприклад, недобросовісні майстри при збірці могли поставити зламану чи зношену пам'ять), то система може почати мимовільно перезавантажуватися. При цьому часто з'являється синій екран смерті з кодом 0x0000007f або з іншим числовим значенням.

Перезавантаження також може проявлятися за таких чинників:

Використовуються плашки оперативної пам'яті різних виробників з різними частотами.

Несправність DIMM-слота на материнській платі.

Блок живлення

Неякісні блоки живлення сумнівних виробників дуже швидко виходять з ладу. Крім цього, вони погано поводяться під високим навантаженням і не справляються в ситуаціях, коли задіюються всі обчислювальні ресурси комп'ютера. При складанні ПК завжди необхідно відштовхуватися від призначення комп'ютера. Так встановлювати в офісний ПК потужну ігрову відеокарту не тільки недоцільно, а й небезпечно для всієї системи загалом — блок живлення просто не зможе коректно працювати з такою відеокартою.

Жорсткий диск

Постійні перезавантаження системи з вини жорсткого диска можна ідентифікувати за уповільненням швидкості запису/читання файлів. Зниження продуктивності жорсткого диска, помилки файлової системи, постійні "зависання" говорять про те, що причиною перезавантаження може бути несправність HDD. Для діагностики стану жорсткого диска можна скористатися спеціалізованим ПЗ.

Помилки софту

Перезавантаження через помилки софту часто виникають після встановлення останніх оновлень Windows. Крім того, проблема може ховатись у використанні будь-якого програмного забезпечення. Нерідко система перезавантажується в процесі запуску "важкого" ПЗ виробників Adobe, 1C, Autodesk. Їхні продукти дуже вимогливі до ресурсів комп'ютера. У разі перезавантаження, під час роботи в будь-якій програмі, необхідно переконатися, що характеристики ПК відповідають мінімальним системним вимогам програми.

Помилки користувача

Перезавантаження через помилки користувача найчастіше виникають під час зміни налаштувань BIOS, наприклад, у разі розгону певних комплектуючих. Якщо перезавантаження з'явилися зовсім недавно, слід згадати, чи здійснювалося останнім часом втручання в реєстр.

Також систему варто перевірити за допомогою антивірусного програмного забезпечення. Наявність вірусного коду (наприклад після встановлення піратських програм чи ігор) – одна з частих причин самостійного рестарту системи. На вашому комп'ютері може бути встановлена програма-майнер криптовалюти, яка навантажує вашу відеокарту.

Якщо жодна з цих причин виявилась неактуальною, рекомендуємо звернутися до сервісного центру, де спеціалісти зможуть оглянути ваш комп'ютер більш детально.