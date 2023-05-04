Як повідомляє 24 Канал, пенумбральне місячне затемнення розпочнеться 5 травня о 18:15 за київським часом. Свого піку явище сягне о 20:24, а завершиться воно о 22:32. Якщо погода сприятиме, українці зможуть спостерігати затемнення на власні очі.

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Коли і як спостерігати перше місячне затемнення 2023 року

Жителі України зможуть спостерігати півтіньове місячне затемнення 5 травня безпосередньо в небі, а також онлайн.

Бажаючим побачити перше місячне затемненням року у небі краще переміститися за місто, подалі від світлового забруднення. Найкраще підійде відкрите поле на околиці міста, де немає вогнів. Іншою важливою умовою є чисте небо, яке дасть змогу спостерігати місячне затемнення неозброєним оком.

Якщо всі ці умови дотримані, маємо кілька порад, як краще підготуватися до спостереження. Потрібно лягти на землю і вдивлятися в чисте небо над головою близько 15 хвилин, щоб адаптувати очі до темряви. Напівтіньове затемнення почнеться приблизно о 18:15 за київським часом, однак піком і одним з найкращих моментів для спостереження буде 20:24 за Києвом.

Однак тим, хто живе в мегаполісах, може бути складно знайти таке місце. Крім того, на заваді може стати погода. В такому випадку за місячним затемненням можна буде спостерігати онлайн.

Місячне затемнення: онлайн-трансляція

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Інші затемнення 2023 року

Перше місячне затемнення року є другим затемненням поточного сезону приблизно 35-денного періоду, протягом якого відбувається щонайменше два затемнення. Перше затемнення сезону, яке відбулося 20 квітня 2023 року, було повним сонячним затемненням, що є рідкісною подією.

Наступне сонячне затемнення буде кільцеподібним і відбудеться 14 жовтня 2023 року. Часткове місячне затемнення відбудеться 28 та 29 жовтня.