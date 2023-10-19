Рейкова гармата, також відома як електромагнітний прискорювач маси, працює шляхом просування снаряда вздовж струмопровідних напрямних, використовуючи електромагнітні сили. На відміну від гармат Гаусса, де снаряд фізично не торкається ствола гармати, рельсотрони схильні до швидкого зносу струмопровідних компонентів. Однак рельсотрони мають критично важливу перевагу в галузі електронної зброї – їх ефективність, яка може перевищувати 35%.

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Рельсотрон, електронна зброя, стріляв 40-міліметровими снарядами, які досягали вражаючої швидкості 6,5 Маха.

Японці готують рельсотрон до експлуатації

Японія розпочала програму розробки рейкових гармат у 2016 році, але лише у 2022 році було виділено значні кошти, що прискорило реалізацію проєкту. Хоча з 2016 по 2022 рік на проект було виділено лише 1 мільярд ієн (приблизно 6 мільйонів доларів США), завдяки значному збільшенню фінансування розробники отримали 6,5 мільярдів ієн у 2022 році і запросили 23,8 мільярда ієн на 2024 рік. Агентство ATLA, відповідальне за нагляд за проєктом, прагне якнайшвидше перетворити його на практичну реальність.

Нещодавні ходові випробування корабельної рейкової гармати були проведені з метою оцінки впливу корабля і кріплення на зброю і пов'язане з нею обладнання. Ці випробування успішно досягли поставлених цілей, і щоб поділитися своїм досягненням зі світом, агентство опублікувало відео стрільб на своїй платформі в соціальних мережах.

За словами представників ATLA, прототип рельсотрона важить значні 8 тонн, а довжина ствола сягає 6 метрів. Ця надсучасна зброя призначена насамперед для перехоплення високошвидкісних повітряних цілей, в першу чергу гіперзвукових ракет. Водночас Японія також вивчає можливості розробки лазерної і мікрохвильової зброї, що ще раз демонструє відданість країни розвитку своїх оборонних спроможностей.

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Рішучість Японії і нещодавній успіх у випробуванні корабельної рейкової гармати свідчать про значний крок вперед у сфері військових технологій. Потенційне розгортання таких високошвидкісних гіперзвукових перехоплювачів додає нового виміру оборонним можливостям країни, сигналізуючи про рішучість Японії залишатися в авангарді світових оборонних інновацій.