Справа ґрунтується на аналізі звітів про оцінку ризиків, поданих компанією X у вересні, інформації про прозорість, опублікованої 3 листопада, та відповідей компанії X на офіційний запит регулятора про надання інформації.

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Європейська комісія пояснила, що вона перебуває на початковій стадії збору доказів, і цей процес може затягнутися, оскільки DSA не встановлює конкретного терміну для офіційного розгляду справи.

Що ж взагалі сталося

У середині жовтня представник регулятора Тьєррі Бретон офіційно звернувся до соціальних мереж X, Meta і TikTok, закликавши їх бути пильними щодо дезінформації та агресивних публікацій. Він попередив, що після початку розслідування і встановлення порушень можуть бути накладені штрафи.

В рамках розслідування Європейська комісія ретельно вивчить "оманливий дизайн інтерфейсу користувача" X, зокрема, дослідить суперечливі "сині галочки", які декларують, що акаунт перевірений, хоча це не так.

Контекст! X стверджує, що ці перевірки проводяться щодо акаунтів з активною преміум-підпискою, підтвердженим ім'ям і фотографією профілю, а також відсутністю записів про причетність до порушень безпеки або обману. На ділі ж соцмережа ніяк не верифікує акаунти і все, що потрібно для отримання синьої галочки – сплатити підписку.

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Слід зазначити, що нещодавно соціальна мережа X зіткнулася зі скаргою від захисника приватності Макса Шремса, який стверджував, що платформа порушує правила ЄС, незаконно використовуючи політичні погляди і релігійні переконання людей для таргетованої реклами. Представник X утримався від коментарів з цього приводу.

Схоже регулятори втомилися від ігор Ілона Маска в його так звану свободу слова. Тепер платформа потрапила під пильний нагляд та розслідування щодо прозорості, дезінформації та практики використання даних користувачів в ЄС.