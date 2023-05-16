ЄС проти експлуатації "зелених" тем

Одне з ключових положень законопроєкту спрямоване на боротьбу з необґрунтованими заявами виробників про екологічність їхньої продукції. Фрази на кшталт "кліматично нейтральний" та "екологічно чистий" більше не будуть дозволені, якщо вони не будуть підкріплені вагомими доказами. Цей крок спрямований на боротьбу з "грінвошингом" та забезпечення доступу споживачів до достовірної інформації при прийнятті рішень про покупку.

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Користувачі мають знати більше про ремонтопридатність

Окрім боротьби з неправдивими екологічними заявами, законопроєкт має на меті підвищити прозорість у питаннях ремонтопридатності електронних пристроїв. Виробники будуть зобов'язані розкривати інформацію про вартість ремонту, що дозволить споживачам робити більш обґрунтований вибір на основі довгострокових витрат на володіння та обслуговування продукту.

Крім того, законопроєкт має на меті заборонити виробникам накладати обмеження на сторонні ремонтні послуги та використання неоригінальних запчастин чи аксесуарів. Це положення сприяє розвитку конкуренції та надає споживачам можливість обирати варіанти ремонту, які є більш економічно ефективними та екологічно безпечними.

Боротьба із запланованим застаріванням

Значна увага законопроекту зосереджена на боротьбі із запланованим застаріванням та запобіганні впровадженню конструктивних особливостей, які навмисно обмежують термін служби продукції. Забороняючи такі практики, Європейський Союз прагне продовжити термін служби електронних пристроїв, зменшити кількість електронних відходів та сприяти формуванню більш стійкої культури споживання.

Законопроект відповідає ширшим цілям ЄС щодо сприяння сталому розвитку, зменшення відходів та захисту прав споживачів. Надаючи споживачам точну інформацію та заохочуючи виробників до більш сталих практик, Європарламент прагне створити ринок, на якому процвітатимуть екологічно чисті продукти, а заплановане застарівання відійде в минуле.

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Коли закон запрацює?

Оскільки законопроєкт вже схвалено, очікується, що незабаром розпочнеться його обговорення між Європейським парламентом та країнами-членами ЄС. Залучення різних зацікавлених сторін матиме вирішальне значення для формування остаточного законодавства та забезпечення його ефективної імплементації в усьому Європейському Союзі.

У міру розгортання дискусій, потенційний вплив цього законопроєкту на права споживачів та екологічну стійкість, безсумнівно, буде ретельно відстежуватися як в ЄС, так і за його межами. Водночас варто зауважити, що до моменту, поки цей законопроєкт перетвориться у прийнятий закон, він може змінитися і втратити чимало важливих позицій.