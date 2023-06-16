Коли не працюватиме послуга

З 19:00 16 червня орієнтовно до ранку 19 червня громадяни тимчасово не зможуть подати через застосунок "Дія" нові заяви на виплату грошової допомоги в рамках програми "єВідновлення". Також не можна буде подати через Дію інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене майно.

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Як пояснює Міністерство відновлення України, це пов’язано з технічними роботами та зміною серверів Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ). На цей час доступ користувачів до роботи в Реєстрі буде обмежено.

Про відновлення доступу до РПЗМ та подання заяв єВідновлення обіцяють повідомити окремо.

Що таке єВідновлення

Нагадаємо, єВідновлення – це спеціальна державна програма, яка передбачає грошову допомогу від держави у випадку пошкодження майна внаслідок дій Росії. Сюди входять як приватні будинки, так і квартири й інші житлові приміщення. Кошти можна витратити на придбання будівельних матеріалів та замовлення ремонтних послуг.

Кошти надаються, якщо житло: