Коли не працюватиме послуга
З 19:00 16 червня орієнтовно до ранку 19 червня громадяни тимчасово не зможуть подати через застосунок "Дія" нові заяви на виплату грошової допомоги в рамках програми "єВідновлення". Також не можна буде подати через Дію інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене майно.
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Як пояснює Міністерство відновлення України, це пов’язано з технічними роботами та зміною серверів Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ). На цей час доступ користувачів до роботи в Реєстрі буде обмежено.
Про відновлення доступу до РПЗМ та подання заяв єВідновлення обіцяють повідомити окремо.
Що таке єВідновлення
Нагадаємо, єВідновлення – це спеціальна державна програма, яка передбачає грошову допомогу від держави у випадку пошкодження майна внаслідок дій Росії. Сюди входять як приватні будинки, так і квартири й інші житлові приміщення. Кошти можна витратити на придбання будівельних матеріалів та замовлення ремонтних послуг.
Кошти надаються, якщо житло:
- Пошкоджене через бойові дії після 24 лютого 2022.
- Розміщене на неокупованій території.
- Підлягає відновленню.
- Не було відремонтоване самостійно.