Європейська програма оцінки нових автомобілів (NCAP), незалежний орган з безпеки, оголосила, що з січня 2026 року автовиробники повинні будуть включити фізичні елементи керування основними функціями, такими як індикатори, аварійні вогні, склоочисники, дзвінки SOS і звуковий сигнал, щоб досягти повного п'ятизіркового рейтингу безпеки.

А тим часом Подивіться, як виглядає Cybertruck з танковими гусеницями замість коліс

Чому це потрібно

Цей крок спрямований на зменшення відволікання водія, що є основною причиною дорожньо-транспортних пригод. На думку NCAP, сенсорні екрани змушують водіїв відволікати погляд від дороги та орієнтуватися у складних меню, в той час, як кнопками та циферблатами можна керувати за допомогою дотику та м'язової пам'яті.

Рішення NCAP ґрунтується на дослідженнях, які показали, що тактильні кнопки безпечніші та швидші у використанні під час водіння.

Дослідження показало, що водіям потрібно на 12 секунд більше часу, щоб налаштувати радіо або клімат-контроль за допомогою сенсорного екрану, ніж за допомогою кнопок або ручок.

Заява NCAP з'явилася в той час, коли деякі автовиробники намагаються перевершити один одного за розміром і складністю сенсорних екранів у своїх автомобілях.

У 2021 році Mercedes представив "Гіперекранну" приладову панель, яка розтягнулася на 56 дюймів.

Tesla, зокрема, вирішила прибрати майже всі фізичні елементи керування і поховати основну функціональність у меню на великому центральному сенсорному екрані, включаючи індикатори і навіть режими руху.

Однак деякі автовиробники вже усвідомлюють переваги фізичних елементів керування і повертають їх у свої моделі. Наприклад, Porsche додав кнопки та циферблати для клімат-контролю та режимів руху в своєму електромобілі Taycan, після того, як отримав відгуки від клієнтів, які надали їм перевагу перед сенсорними екранами.

Нові правила NCAP не є обов'язковими до виконання, але вони мають вплив, оскільки надають споживачам об'єктивну оцінку безпеки автомобіля. У NCAP також заявили, що правила можуть бути змінені в найближчі роки, оскільки організація продовжує відстежувати вплив сенсорних екранів на поведінку та безпеку водіїв.

Читайте на сайті Електромобіля Apple не буде: компанія скасувала проєкт після десяти років розробки

Президент Автомобільної асоціації Великобританії Едмунд Кінг привітав ініціативу NCAP, заявивши, що вона допоможе водіям зосередитися на дорозі, а не на екрані збоку. Він також похвалив NCAP за її роль у покращенні захисту від аварій та порятунку незліченних життів.

Він сказав: "Euro NCAP здійснив трансформацію у сфері захисту від аварій і врятував незліченну кількість життів, тому заспокоює те, що він звертає увагу на те, як дизайн може призвести до відволікання уваги водія".