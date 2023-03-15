Уникайте використання програм з інтенсивним використанням графіки

Ваш телефон генерує тепло, коли ви використовуєте його для програм, які вимагають багато обчислювальної потужності, наприклад, відеоігри, потокове відео або використання GPS чи навігаційної системи телефону під час руху.

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Коли на вулиці спекотно, 24 Канал радить уникати використання цих програм протягом тривалого часу. Якщо ваш пристрій перегрівається, припиніть використання цих програм або функцій, щоб уникнути незворотного пошкодження акумулятора.

Закривайте програми, якими ви не користуєтеся

Такі програми, як GPS, карти та інші, часто продовжують працювати у фоновому режимі і можуть розряджати процесор вашого телефону, якщо ви їх не закриєте. Тому важливо закривати всі запущені програми, які ви активно не використовуєте. Це допоможе знизити температуру телефону і заощадити час роботи акумулятора.

Перейдіть у режим низького енергоспоживання

Коли ви помітили, що ваш смартфон нагрівається, перейдіть у режим низького енергоспоживання, який автоматично зменшує фонову активність, таку як завантаження та автоматичне отримання пошти. Це зменшує навантаження на процесор телефону і допомагає запобігти перегріванню.

Зніміть чохол з телефону

Чохол може затримувати тепло всередині телефону, ускладнюючи його охолодження. Влітку краще знімати чохол з телефону, щоб запобігти перегріванню.

Не залишайте телефон у машині

Однією з найпоширеніших помилок користувачів смартфонів є те, що вони залишають свої телефони в машині у спекотний день. Apple, наприклад, попереджає, що iPhone не можна залишати в середовищі, де температура перевищує 45 градусів за Цельсієм. Температура в припаркованих автомобілях може легко перевищити цей діапазон, і це може призвести до незворотного пошкодження акумулятора вашого телефону.

Тримайте телефон подалі від прямих сонячних променів

Прямі сонячні промені можуть швидко нагріти ваш телефон, тому важливо тримати пристрій подалі від прямих сонячних променів. Наприклад, не залишайте телефон на підвіконні, де він може поглинати тепло. Якщо вам доводиться користуватися телефоном на вулиці на сонці, намагайтеся тримати його в тіні або використовуйте чохол, який відбиває сонячні промені.

Не кладіть телефон у холодильник

Якщо покласти телефон у холодильник або морозильну камеру, коли він гарячий, це може призвести до тріщини на екрані телефону в кращому випадку. Натомість намагайтеся охолоджувати телефон поступово, переміщуючи його в більш прохолодне місце.

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На завершення зазначимо, що турбота про температуру телефону має вирішальне значення для продовження терміну його служби. Дотримуючись цих порад, ви зможете запобігти перегріванню телефону і забезпечити його ефективну роботу на довший час.