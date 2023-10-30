Вперед і вгору

Федеральне управління цивільної авіації США офіційно дозволило зліт дирижабля Pathfinder 1 висотою близько 400 футів (122 метри). Як повідомляється, дозвіл був наданий ще минулого місяця і він дає право масивному літальному апарату літати на висоті до 1 500 футів (457 метрів).

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Політ планують здійснити над південною стороною затоки у Сан-Франциско, США. Там дирижабль не заважатиме літакам, які "прилітають або вилітають з міжнародних комерційних аеропортів Сан-Хосе і Сан-Франциско".

Це величезний крок уперед для проєкту гуманітарного дирижабля, який має на меті зробити його дуже легким та ефективним засобом доставки великої кількості вантажу та рятувальників у важкодоступні зони стихійних лих.

Розроблений і побудований стартапом Lighter Than Air (LTA), співзасновником якого є Сергій Брін, Pathfinder 1 стане найбільшим літальним апаратом такого типу, що піднявся в повітря з часів катастрофи Гінденбурга в 1937 році.

Дирижабль LTA оснащений 12 електродвигунами та чотирма рулями. Його рама побудована з легких матеріалів, таких як вуглецеві волокна й титан. Це робить його достатньо легким, щоб літати лише на незаймистому гелії, на відміну від вибухонебезпечного водню.

У своєму зверненні до FAA стартап написав, що "програма експериментальних льотних випробувань Pathfinder 1 має на меті продемонструвати й установити межі польоту дирижабля", додавши, що його очікуваний план "розроблений таким чином, щоб включати значні наземні випробування в приміщенні й на відкритому повітрі, з використанням підходу нарощування для поступового збільшення меж польоту".

Після завершення випробувальних польотів дирижабля в Каліфорнії, за повідомленням IEEE, Pathfinder 1 має вирушити до ангару Goodyear Airdock, розташованого в Акроні, штат Огайо, де вже будується ще більший, майже 600-футовий дирижабль.

Це захоплююче бачення майбутнього транспорту: він не тільки потенційно більш ефективний, ніж звичайні вантажні літаки з високим рівнем викидів, але й виглядає дуже ефектно.