Випадкова знахідка

На несподіване зображення натрапив позаштатний співробітник NASA, просіюючи необроблені дані, зібрані зондом JUNO ("Юнона"). Кевін М. Гілл, науковець-фрілансер, витягнув унікальне зображення з даних зонда. На фото блискавка освітлює хмари Юпітера.

Не пропустіть NASA відправить ваше ім'я до Юпітера: дізнайтеся, як зареєструватися

Зображення було зроблене під час 31-го близького прольоту зонда "Юнона" повз Юпітер 30 грудня 2020 року, поблизу сірчаного полюса планети з відстані 32000 кілометрів.

Блискавки на Юпітері / Фото NASA JUNO

Блискавки на Землі зазвичай зустрічаються в екваторіальному регіоні, але на Юпітері ці електричні розряди, як правило, відбуваються поблизу полюсів. Це нещодавно знайдене зображення відкриває погляд на грозову активність планети і дає цінну інформацію про атмосферну динаміку Юпітера.

Цікаво, що траєкторія "Юнони" дозволить зонду пролетіти над нічним боком Юпітера в найближчі місяці, пропонуючи додаткові можливості для зйомки грозових розрядів в атмосфері планети. Цей розширений етап дослідження надає унікальний шанс для вчених поглибити своє розуміння інтригуючих погодних умов та атмосферних явищ Юпітера.

Місія JUNO

Хоча "Юнона" завершила свою початкову наукову програму, вона продовжує збирати дані про Юпітер і його найбільші супутники. Камера JunoCam, основний інструмент зонда, виявилася корисною для збору цінної інформації про склад і поведінку атмосфери Юпітера, а також про поверхні його супутників.

Крім того, приголомшливі кольорові зображення, передані JunoCam, не лише сприяють науковому пізнанню, але й демонструють неперевершену красу гігантської планети та її небесних супутників.

А тим часом Зонд JUICE успішно розгорнув головну антену після того, як її заклинило

Успіх місії "Юнона" є прикладом неоціненного внеску відданих своїй справі вчених і чудових можливостей сучасних технологій дослідження космосу. Оскільки "Юнона" продовжує дослідження Юпітера, вчені з нетерпінням очікують на безліч нових відкриттів і знань, які чекають на них попереду.