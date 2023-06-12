Запланований до запуску у жовтні 2024 року космічний апарат Europa Clipper, нестиме мікрочіп з віршем лауреата Нобелівської премії США Ади Лімон. Підписати цю поему додавши власне ім'я зможе дудь-хто на Землі. NASA описало цей жест як відправку "послання в пляшці", де мікрочіп слугує сучасним аналогом пляшки з листом всередині.

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Як відправити своє ім'я до Юпітера

На сьогодні приблизно 206 911 осіб з різних країн вже додали свої імена до послання

Додати своє ім'я – це простий процес, який займає кілька секунд на веб-сайті NASA Europa. Учасники повинні вказати своє ім'я, прізвище та місцезнаходження. Необов'язкове додавання адреси електронної пошти дозволяє підписатися на електронну розсилку NASA.

Після того, як форму буде заповнено, учасники отримають зображення зі своїм ім'ям на згорнутому в рулон папері, прикріпленому до закоркованої скляної пляшки, з крижаною поверхнею Європи на передньому плані і Юпітером на задньому плані. Це персоналізоване зображення можна завантажити безкоштовно або безпосередньо, або через електронну пошту, отриману після подання заявки.

Деталі місії

Основна мета місії NASA до Юпітера – зібрати дані про супутник газового гіганта Європу, вивчивши її потенційну придатність для життя. Безпілотний космічний апарат Europa Clipper вирушить у подорож довжиною 2,6 мільярда кілометрів у жовтні 2024 року. На борту будуть імена усіх, хто зареєструється на спеціальному сайті.

Після розрахункового прибуття до місця призначення у квітні 2030 року космічний апарат здійснить близькі прольоти повз Європу, отримавши важливу інформацію про її склад та особливості поверхні. Європа була обрана для дослідження через її статус одного з найперспективніших середовищ у Сонячній системі, яке потенційно може підтримувати життя.

Цей незвичний супутник може похвалитися корою, товщина якої оцінюється в 15-25 кілометрів, що вказує на наявність океану під його крижаною оболонкою. Науковці припускають, що цей підземний океан може містити вдвічі більше води, ніж на Землі.

Намагаючись залучити ширшу аудиторію до місії, NASA створило Clipper Cam, яка дозволить будь-кому спостерігати за процесом складання космічного апарату, призначеного для місії на Юпітер в прямому ефірі.

Складання апарату Europa Clipper: трансляція в прямому ефірі

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Завдяки майбутній місії NASA Europa Clipper колективні прагнення і допитливість людства будуть закарбовані на мікрочіпі, який подолає простори космосу і стане свідком розкриття таємниці замерзлого супутника Юпітера. Приєднатися до цієї події може будь-хто ставши часточкою "послання у пляшці" від усього людства, хто б його не знайшов у далекому майбутньому, навіть попри те, що розшифрувати його навряд чи вдасться.