Одним з визначних відкриттів в результаті повторного аналізу є зоряна система Kepler-385, вперше виявлена телескопом у 2014 році. Нещодавно оброблені дані в поєднанні з інформацією з європейського астрометричного телескопа "Гайя" дозволили виявити три додаткові екзопланети в системі Кеплер-385.

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Як виявили нові планети

Космічний телескоп "Кеплер" використовував транзитний метод для виявлення екзопланет, вимірюючи зміни яскравості зорі та оцінюючи тривалість провалів яскравості, коли планета проходила перед зіркою. Точність таких вимірювань покращилася з підвищенням точності вимірювань зоряних параметрів.

Розташована на відстані 4 670 світлових років від Землі, система Кеплер-385 тепер може похвалитися загалом сімома планетами, підтвердженими спостереженнями, що є рідкістю в сучасному ландшафті відкриттів екзопланет.



На цьому малюнку художник порівнює відносні розміри планет Kepler-385 (KOI 2433) / Фото NASA

Одним із цінних аспектів цього відкриття є можливість безпосередньо визначити ексцентриситет орбіт екзопланет. Це складне завдання для окремих планет, які не піддаються безпосередньому спостереженню, але в багатопланетних системах форма орбіт стає відносно легкою для розпізнавання.

Для системи Кеплер-385 дослідники виявили, що всі планети мають майже колові орбіти, що підтверджує попередні висновки, зроблені на основі моделювання, про те, що чим більше планет у системі, тим менш витягнутими є їхні орбіти.

У контексті пошуку позаземного життя сім планет у системі Кеплер-385 є менш перспективними кандидатами через їхню близькість до своєї зірки, що призводить до високого рівня тепла, ультрафіолетового випромінювання та радіаційного опромінення.

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Оновлений каталог екзопланет, створений на основі великого набору даних "Кеплера", є важливим ресурсом для астрономів і дослідників. Кількість даних, зібраних сучасними астрономічними інструментами, стала настільки величезною, що навіть суперкомп'ютери не в змозі їх обробити. Очікується, що це останнє видання сприятиме більшій кількості астрономічних відкриттів, не вимагаючи від астрономів залишати свої кабінети.