TUF Gaming AS1000 поставляється в міцному алюмінієвому корпусі розміром 125,28×54,27×13,3 мм. Попри компактні розміри, він оснащений вражаючим твердотільним накопичувачем NVMe M.2 ємністю 1 ТБ. Вагою всього 157 грамів, він пропонує поєднання портативності та ємності, що сподобається як геймерам, так і професіоналам.

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Що відомо про пристрій

Хоча в прес-релізі ASUS відсутня конкретна інформація про швидкість і пропускну здатність накопичувача, компанія стверджує, що TUF Gaming AS1000 підтримує швидкість запису і читання до 10 Гбіт/с. Це свідчить про наявність порту USB 3.2 Gen2, який потенційно забезпечує пропускну здатність до 1000 мегабайт/с. Втім, ASUS ще не підтвердила ці дані офіційно.

Однією з особливостей TUF Gaming AS1000 є сертифікація за стандартом IP68, що забезпечує захист від води та пилу. ASUS заявляє, що твердотільний накопичувач витримує занурення у воду на глибину до одного метра. Крім того, він успішно пройшов тести на падіння з різної висоти, що відповідає суворим вимогам військового стандарту MIL-STD-810H.

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Скільки коштуватиме накопичувач?

Хоча офіційна ціна TUF Gaming AS1000 поки що не розголошується, повідомляється, що вона з'явилася в декількох німецьких роздрібних магазинах за ціною від 135 до 145 євро. Така ціна робить його привабливим варіантом для користувачів, які шукають надійне та довговічне зовнішнє рішення для зберігання даних.