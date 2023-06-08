Розробникам не потрібно вносити зміни в код для того, щоб їх ігри працювали на техніці Apple. Цей прорив відкриває нові можливості для власників комп'ютерів Apple, які раніше не могли розраховувати на запуск сучасних ігрових тайтлів.

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Як працюватимуть ігри на Mac

Інструментарій для перенесення ігор від Apple – це ефективне та зручне рішення для перенесення ігор з ПК на комп'ютери Mac, принаймні так кажуть в Apple. Створивши проміжний шар, який емулює ігрове середовище Windows, включаючи DirectX11 і DirectX12, Apple спростила процес перенесення. Це означає, що розробники та ентузіасти тепер можуть без особливих зусиль переносити існуючі ігри на платформу Apple, надаючи користувачам Mac ширший спектр ігрових можливостей.

Продуктивність

Перші повідомлення від тестерів свідчать про те, що вони вже досягли значних успіхів у запуску на процесорах Apple M1 і M2 Max таких вимогливих ігор, як Cyberpunk 2077 і Diablo IV. Ці ігри в принципі нормально працюють на системах з процесором M2 Max, забезпечуючи відносно стабільну частоту в 40 кадрів на секунду на ультра налаштуваннях.

Однак користувачі з процесором M1 мали дещо нижчу продуктивність, в середньому на рівні 15 FPS. А проте, такі ігри, як Diablo IV, Hogwarts Legacy і навіть класична GTA V не мають проблем з продуктивністю або сумісністю.

Розширений ігровий потенціал на комп'ютерах Mac

Користувачі Reddit з ентузіазмом діляться своїми враженнями від різних ігор DirectX11 і DirectX12 на комп'ютерах Mac з бета-версією macOS 10.14 Sonoma. Ці позитивні відгуки підкреслюють широку сумісність Game Porting Toolkit, що дозволяє користувачам Mac зануритися в більш широкий спектр ігрових можливостей, які раніше були ексклюзивними для інших платформ.

Потенціал оптимізації та майбутні очікування

Хоча Game Porting Toolkit в першу чергу призначений для перенесення ігор, Apple зазначила, що він також пропонує можливості для оптимізації. Хоча ця функція ще не була ретельно протестована, вона має багатообіцяючі перспективи для подальшого покращення ігрової продуктивності на комп'ютерах Mac. Коли розробники почнуть використовувати цей інструментарій для портування ігор на платформу Mac, ми можемо очікувати ще кращої оптимізації та покращеного ігрового досвіду для користувачів.

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Впровадивши Game Porting Toolkit, Apple спростувала уявлення про те, що macOS не є платформою, дружньою до ігор. Здатність програмного забезпечення емулювати ігрове середовище Windows та спростити процес портування відкрила нові двері для розробників та ігрових ентузіастів.

І хоч результати важко назвати вражаючими, очевидно, що платформа має потенціал і можна сподіватися, що мине не так вже й багато часу, коли все запрацює на високому рівні.