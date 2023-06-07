Під час демонстрації Realtek навмисно кинула виклик своєму модулю Wi-Fi 7, розмістивши джерело перешкод у безпосередній близькості від нього. Однак модуль, відомий як RTL8922AE, перевершив очікування, забезпечивши швидкість передачі даних майже 2 Гбіт/с, попри перешкоди.

Дивіться також AR окуляри Apple Vision Pro: скільки коштує ґаджет та як купити

Що відомо про розробку

Модуль RTL8922AE буде доступний у двох варіантах: паяний компонент у форматі 1620 і стандартний M.2 2230. Завдяки використанню режиму Multi-Link Operation (MLO) в діапазонах 5 ГГц і 6 ГГц з шириною каналу до 160 МГц, модуль досягає вражаючої швидкості передачі даних до 2 880 Мбіт/с. Крім того, він також підтримує Bluetooth 5.4, що підвищує його універсальність для різних бездротових додатків. Realtek поки що не розголошує ціну або дату випуску цього довгоочікуваного модуля.

Realtek не зупинилася на демонстрації модуля Wi-Fi 7, вона також представила дорожню карту маршрутизаторів Wi-Fi 7 з підтримкою дротового підключення 2.5G. Ці маршрутизатори можуть похвалитися до восьми антен, чотири з яких призначені для покриття Wi-Fi 6.



Дорожня карта Realtek / Фото techpowerup

Майбутнє виглядає багатообіцяючим для споживачів, оскільки Realtek планує випустити три нові моделі маршрутизаторів у 3 кварталі 2024 року:

BE3600,

BE6400,

BE7200.

Всі вони оснащені підтримкою діапазонів 2 та 5 ГГц. Згодом, у 4 кварталі, на ринок вийдуть моделі BE6500 і BE9400, які матимуть додаткову перевагу – підтримку діапазону 6 ГГц.

Читайте на сайті Ціна вражає: Apple анонсує перший Mac Pro на процесорі M2 Ultra