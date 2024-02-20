У цій статті 24 Канал поділиться деякими порадами та підказками, як зробити iPhone більш зручним для людей похилого віку, зокрема, як налаштувати параметри дисплея, налаштувати екстрені функції та використовувати голосові команди Siri.

Читайте на сайті Захистіть свій iPhone: як увімкнути додаткову функцію захисту від викрадення смартфона

Налаштування дисплея

Перше, що потрібно зробити, – це полегшити перегляд і читання інформації на екрані. Ви можете увімкнути функцію "Масштабування екрана", щоб збільшити весь екран, або збільшити розмір і жирність тексту, щоб покращити його читабельність. Ви також можете налаштувати яскравість і контрастність відповідно до своїх уподобань.

Отримати доступ до цих параметрів можна в налаштуваннях:

Спершу перейдіть до розділу "Доступність"; Далі оберіть "Екран і розмір тексту".

Функції екстреної допомоги

Ще один важливий аспект адаптації iPhone для людей похилого віку – це налаштування екстрених функцій, які допоможуть у разі неприємностей.

Ви можете створити медичну картку, яка містить життєво важливу інформацію про стан вашого здоров'я, ліки та контакти для екстреної допомоги. Доступ до цієї картки з екрана блокування зможе отримати будь-хто з фахівців, які надаватимуть першу допомогу при потребі.

Ви також можете увімкнути функцію Emergency SOS, яка дозволяє швидко зв'язатися з екстреними службами та вашими екстреними контактами, утримуючи бічну кнопку і кнопку гучності або натиснувши бічну кнопку п'ять разів. При цьому ваше місцезнаходження буде надіслано вашим контактам, а світлодіод камери блиматиме, щоб попередити людей, які перебувають поблизу.

Щоб налаштувати Медичну картку, перейдіть до програми "Здоров'я" та оберіть Medical ID.

та оберіть Екстрений виклик можна налаштувати в "Налаштуваннях" обравши "Екстрений виклик".

Голосові команди Siri

Siri – це голосовий помічник, який може допомогти вам виконувати різні завдання на вашому iPhone, не торкаючись екрана. Ви можете попросити Siri здійснювати дзвінки, надсилати повідомлення, відтворювати музику, перевіряти погоду, встановлювати нагадування тощо. Ви також можете увімкнути функцію голосового набору, яка дозволяє здійснювати дзвінки з екрана блокування за допомогою Siri.

Щоб користуватися Siri, потрібно спочатку увімкнути її, перейшовши в Налаштування > Siri та пошук. Потім ви можете активувати її, сказавши "Привіт, Siri" або утримуючи бічну кнопку або кнопку "Додому". У налаштуваннях також можна налаштувати голос, мову та параметри зворотного зв'язку Siri.

Інші поради

Існує багато інших способів зробити iPhone більш пристосованим для людей похилого віку, залежно від ваших потреб та вподобань. Ось деякі з них:

Використовуйте "Живі субтитри" , щоб перетворити мову на текст на екрані в режимі реального часу. Ця функція корисна для людей, які мають труднощі зі слухом або розумінням мови, оскільки вона може розшифровувати будь-яке аудіо, що відтворюється на вашому пристрої, або мову навколо вас. Ви також можете використовувати її під час викликів FaceTime. Увімкнути цю функцію можна в Налаштуваннях > Доступність > Живі субтитри.

, щоб перетворити мову на текст на екрані в режимі реального часу. Ця функція корисна для людей, які мають труднощі зі слухом або розумінням мови, оскільки вона може розшифровувати будь-яке аудіо, що відтворюється на вашому пристрої, або мову навколо вас. Ви також можете використовувати її під час викликів FaceTime. Увімкнути цю функцію можна в Налаштуваннях > Доступність > Живі субтитри. Використовуйте Вибране , щоб тримати часто використовувані контакти під рукою. Ви можете додати улюблені контакти до списку, доступ до якого можна отримати з програми Телефон або провівши пальцем вліво на екрані блокування. Це позбавить вас від необхідності постійно прокручувати список контактів. Ви можете додавати контакти до вибраного, перейшовши в додаток Телефон > Вибране > значок Плюс.

, щоб тримати часто використовувані контакти під рукою. Ви можете додати улюблені контакти до списку, доступ до якого можна отримати з програми Телефон або провівши пальцем вліво на екрані блокування. Це позбавить вас від необхідності постійно прокручувати список контактів. Ви можете додавати контакти до вибраного, перейшовши в додаток Телефон > Вибране > значок Плюс. Упорядкуйте головний екран, щоб тримати найважливіші програми спереду і по центру. Ви можете видалити або приховати програми, якими ви не користуєтеся, а ті, якими користуєтеся, розташувати у зручному вигляді. Ви також можете використовувати віджети для відображення корисної інформації на головному екрані, наприклад, дати, часу, погоди, календаря тощо.

Редагувати Головний екран можна утримуючи іконку програми, доки вона не похитнеться, а потім натиснувши на іконку "Мінус", щоб видалити її, або перетягнувши її в нове місце.

Дивіться також Як змінити гучність будильника на iPhone

Сподіваємося, що ці поради та підказки допоможуть вам зробити ваш iPhone зручнішим для людей похилого віку та приємнішим у користуванні. Для отримання додаткової інформації ви можете зайти в меню "Налаштування" > "Доступність", де ви знайдете багато інших можливостей для налаштування вашого досвіду роботи з iOS.