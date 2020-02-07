24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

14-річні українці будуть отримувати паспорт та ідентифікаційний код одночасно

105 Читать новость на русском
Мінцифри запускає нову послугу ID-14 / slovoidilo.ua

Нова ініціатива Міністерства цифрової трансформації України має спростити життя 14-літнім українцям та їхнім батькам. Наразі отримання паспорта та ідентифікаційного коду є окремими процедурами. Це буде змінено.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри. Там пояснили, що підліткам та їхнім батькам потрібно двічі збирати документи, приходити і до підрозділу Державної міграційної служби чи ЦНАП, і до Державної фіскальної служби.

До теми: Додаток Дія запрацював офіційно – де завантажити

Як буде відбуватися процес

Паспорт та ідентифікаційний код будуть міститися на ID-картці. Тож отримувачеві потрібно лише звернутись до територіального підрозділу Державної міграційної служби чи Центру надання адміністративних послуг за місцем проживання.

Що стосується окремого документу з кодом, то його вже отримувати непотрібно, але якщо є таке бажання, то номер облікової картки платника податків можуть видати.

Коли запрацює

Точної дати у Мінцифрі не називають. Поки лише відомо, що нова послуга ID-14 буде доступною вже цього року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
сьогодні
11740
Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно IT-бізнес Новини Техно Міністерство цифрової трансформації
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
6 лютого 20:05 10 українських стартапів, які перетворились в успішні та прибуткові проєкти
Ірина Полицька 882
4 лютого 21:10 Огляд смартфона Vivo Nex 3: потужний безрамковий флагман, який здатен дивувати
Михайло Года 1390
4 лютого 19:07 Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
Анастасія Можаровська 3803
4 лютого 16:30 10 цікавих фактів про Facebook
Ірина Полицька 817
3 лютого 11:08 15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
8037
Новини
Більше новин
Залиште відгук