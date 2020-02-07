14-річні українці будуть отримувати паспорт та ідентифікаційний код одночасно

Нова ініціатива Міністерства цифрової трансформації України має спростити життя 14-літнім українцям та їхнім батькам. Наразі отримання паспорта та ідентифікаційного коду є окремими процедурами. Це буде змінено.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри. Там пояснили, що підліткам та їхнім батькам потрібно двічі збирати документи, приходити і до підрозділу Державної міграційної служби чи ЦНАП, і до Державної фіскальної служби.

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Як буде відбуватися процес

Паспорт та ідентифікаційний код будуть міститися на ID-картці. Тож отримувачеві потрібно лише звернутись до територіального підрозділу Державної міграційної служби чи Центру надання адміністративних послуг за місцем проживання.

Що стосується окремого документу з кодом, то його вже отримувати непотрібно, але якщо є таке бажання, то номер облікової картки платника податків можуть видати.

Коли запрацює

Точної дати у Мінцифрі не називають. Поки лише відомо, що нова послуга ID-14 буде доступною вже цього року.

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