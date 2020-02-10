5 моделей смартфонів до 6 тисяч гривень

Ще кілька років тому аби купити хороший смартфон, потрібно було було звертати увагу лише на флагмани. Та нині, навіть серед бюджетних моделей можна знайти пристрої, зі стильним дизайном, продуктивним процесором та хорошою камерою.

Техно 24 підготував 5 бюджетних моделей смартфонів, які мають вдале поєднання "ціна/якість".

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Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64

Одна з дуже популярних моделей від Xiaomi на українському ринку. Він отримав 64-мегапіксельну камеру та широкий набір бездротових інтерфейсів, зокрема модуль NFC.

Виглядає Redmi Note 8 Pro дуже стильно, особливо нам подобається смарагдове забарвлення. Корпус виготовлений зі скла, IPS-дисплей отримав діагональ 6,53 дюйма. Екран тут безрамковий з маленьким вирізом для селфі-камери.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro презентували у Києві

За продуктивність у Redmi Note 8 Pro відповідає процесор MediaTek Helio G90T з рідинною системою охолодження за підтримки графічного адаптера Mali-G76 3EEMC4.

Цей смартфон отримав одразу 4 модулі камери, при чому основний модуль з роздільною здатністю 64 Мп. Непогано, як на 5 тисяч, чи не так?

Основний сенсор Samsung ISOCELL GW1 на 64 Мп

Додатковий 8-мегапіксельний модуль з ширококутною оптикою,

2-мегапіксельний з макрооб'єктивом

2 Мп датчик глибини.

Роздільна здатність сенсора фронтальної камери – 20 Мп.

Ємність вбудованого акумулятора з підтримкою функції швидкої зарядки потужністю 18 Вт становить 4500 мАг.

Samsung Galaxy A30s 4/64

Смартфон може похвалитись флагманською матрицею дисплея Super AMOLED з діагоналлю 6,4 дюйма. Це дало змогу вбудувати сканер відбитків безпосередньо в екран - теж функція, якою могли похвалитись лише топові смартфони.

Новинка оснащена 8-ядерним процесором Exynos 7904, що працює у парі з 4 ГБ оперативної пам'яті. Камер тут три, з роздільною здатністю 25 Мп + 5 Мп + 8 Мп. Фронталка має роздільну здатність 16 Мп.

Ємність батареї складає 4 000 мАг, з підтримкою швидкої зарядки.

Samsung Galaxy A30s має потрійну камеру/ Скріншот з відео

Тут також є модуль NFC для безконтактної оплати. Також смартфон зберіг 3,5-міліметровий роз'єм, для любителів класичних провідних навушників.

Huawei P Smart Z 4/64

Ще один смартфон-бестселер в Україні. Він отримав 6,59-дюймовий екран Ultra FullView, тобто фронтальна камера з'являється у спеціальній конструкції. Це дало змогу зробити дисплей дійсно безрамковим – співвідношення екрана до корпусу становить 91%.

Huawei P Smart Z – хіт на українському ринку/ Фото androidpit.com

Пристрій працює на 8-ядерному фірмовому процесорі Kirin 710F. Ємність акумулятора становить 4 000 мАг. Як обіцяє виробник, цього вистачає для 108 годин прослуховування музики, 22 годин безперервного відео або 28 годин 3G дзвінків.

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Основна камера має два модулі:

Головний на 16 Мп

Додатковий 2-мегапіксельний для режиму боке.

Роздільна здатність фронтальної камери 16 Мп.

Камера розпізнає 22 режими і понад 500 сценаріїв зйомки з автоматичним підбором налаштування.

Asus ZenFone Max Pro 4/64

У це складно повірити, але хороший ігровий смартфон можна купити за ціною середнячка. Саме таким є Asus ZenFone Max Pro. Він створений на базі процесора Snapdragon 636. Цей 8-ядерний процесор забезпечує дійсно чудову продуктивність. Окрім того, він може похвалитись довгою роботою в автономному режимі, адже ємність батареї складає 5 000 мАг. Цього має вистачити для 12 годин берперервної гри, або на 48 годин розмов.

Asus ZenFone Max Pro – справжній ігровий смартфон

Щодо інших характеристик, то Asus ZenFone Max Pro оснащений 6-дюймовим Full HD+ IPS-екраном. Згори та внизу є невеликі рамки. Основна камера – здвоєна – 13+ 5 Мп (для портретного режиму). Роздільна здатність фронтальної камери – 8 Мп.

Також тут є модуль NFC. Ми акцентуємо на цьому увагу, адже далеко не кожен доступний смартфон може цим похвалитись.

Vivo Y17

Цей смартфон цікавий, наявністю потрійної камери, модулем NFC та потужною батареєю.

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Він отримав IPS-дисплей з діагоналлю 6,53 дюйма. Вгорі невеликий круглий отвір для фронтальної камери, а внизу є невелике "підборіддя". Таким чином активний екран становить 81,4% від всієї передньої панелі.

Vivo Y17 – стильний та витривалий пристрій

Працює смартфон на базі 8-ядерного процесора MediaTek P35 у парі з 4 ГБ оперативної пам’яті.

Основний модуль складається із трьох камер:

Основний сенсор на 13 Мп

Ширококутний модуль на 8 Мп

Допоміжний сенсор на 2 Мп

Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп. Вона підтримує функцію AI Face Beauty, що робить селфі якіснішими.

Ще одна вагома перевага Vivo Y17 – ємність батареї, яка складає 5000 мАг. Смартфон підтримує подвійну швидку зарядку, яка оперативно заряджає акумулятор великої ємності, а дев'ять рівнів захисту гарантують безпеку.

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