7 корисних програм у Viber

Нині месенджери працюють над тим, щоб стати єдиною платформою для надання широкого спектру сервісів. Що ж месенджери можуть запропонувати користувачам вже сьогодні, та які сервіси будуть доступні українцям в майбутньому?

Ми вирішили розібратися з цим питанням на прикладі Viber.

1. Завжди на зв'язку

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Компанії в різних галузях відмовляються від SMS або e-mail, як стандартного способу інформування своїх клієнтів на користь месенджерів. Це пов'язано з більш широким рядом можливостей для відправки повідомлень і низькою ціною, порівняно з SMS.

Наприклад, Міністерство інфраструктури в Болгарії через месенджер регулярно інформує автомобілістів про ситуацію на дорогах.

Кур'єрська компанія DPD відправляє повідомлення в месенджер зі статусом посилки. При цьому, у одержувача є можливість одним кліком перенести час доставки, якщо в запропоноване кур'єром час забрати посилку не виходить.

В Україні хорошим прикладом інформування в месенджерах є Нова Пошта, Rozetka та Цитрус. Так, Нова Пошта відправляє повідомлення про стан справ вашої посилки. А Rozetka і Цитрус надають усю інформацію щодо замовленні. Від підтвердження до готовності товару до видачі.

Нова пошта інформує користувачів через Viber

2. Інформування про акції

За допомогою бізнес-повідомлень компанії інформують користувачів про новинки та акції. При цьому якщо компанія не отримала вашої згоди на відправку повідомлень в месенджері, користувачів не можуть спамити непотрібними повідомленнями.

В Україні понад 50 компаній надають можливість отримувати повідомлення про новинки за допомогою Viber. Серед них Цитрус, MAFIA, MOYO і багато інших. Viber працює тільки через верифікованих агрегаторів.

Через Viber можна оотримати інформацію про знижки

3 Оплата комунальних послуг

Користувачам Viber достатньо відправити фотографію з показаннями лічильників. У відповідному повідомленні ви автоматично отримуєте суму до оплати. Вам навіть пропонують варіанти оплати – онлайн або в відділенні. В Україні подібний сервіс запустив Харьговгаз. Користувачі можуть відправити показання лічильників за допомогою чат-бота і управляти своїми рахунками прямо з програми.

Через месенджер можна оплатити комуналку

4. Управління коштами

Понад 30 банків по всьому світу вже надають повноцінний сервіс для своїх клієнтів в Viber. Така довіра пов'язана з тим, що Viber використовує функцію наскрізного шифрування даних за замовчуванням, завдяки якій треті особи не можуть отримати доступ до ваших дзвінків і листування.

Зовсім недавно Visa і Portmone запустили чат-бот в Україні, який надає власникам карт можливість здійснювати грошові перекази за допомогою Viber. А український банк ПУМБ надає своїм клієнтам можливість користуватися всіма послугами банку через додаток.

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5. Економія і планування часу

Месенджери допомагають значно економити час. Замовлення їжі, виклик таксі, підтвердження реєстрації на рейс – все це доступно в одному додатку. У месенджерах є можливість оплати багатьох сервісів і послуг.

Наприклад, пошук автоматів для оплати парковки може зайняти набагато більше часу, ніж здається. У Болгарії оплата парковки можлива безпосередньо в Viber. Ви обираєте час і отримуєте суму до оплати, яку зможете оплатити просто з програми.

6. Онлайн-шопінг

Для деяких користувачів в додатку Viber доступна клавіатура для шопінгу. Це повноцінний маркетплейс, в якому товари представлені за категоріями. Уподобаними речами можна ділитися з друзями або оформити покупку відразу з програми. На території України ця послуга поки недоступна. Та Viber планує надати українцям можливість онлайн-шопінгу до кінця цього року.

Незабаром українці зможуть користуватись онлайн-шопігном через Viber

7. Вболівати за улюблені команди

Завдяки мессенджерам, спортивні вболівальники можуть стежити не тільки за результатами улюбленого клубу, але і бути частиною команди. Розклад майбутніх матчів або результати минулих, детальна статистика, покупка квитків, найкращі моменти матчів і багато іншого. Все це зібрано в одному місці і оновлюється дуже швидко. Спортивні клуби цінують своїх уболівальників і регулярно проводять конкурси з можливістю виграти квитки на матч улюбленої команди або інші призи.

Спортивні вболівальники вже можуть користуватися всіма перерахованими можливостями в чат-ботах футбольного клубу "Барселона" або баскетбольного клубу Golden State Warriors. Або ж підписатися на спортивні співтовариства улюблених команд, наприклад українського ФК "Шахтар".

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