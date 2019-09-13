8 особливостей iPhone 11, про які не згадали на презентації

Анонсовані 10 вересня iPhone отримали різні діагоналі дисплея, потужний процесор A13 та прекрасні можливості камер. Однак, під час презентації, очільник Apple Тім Кук не згадав про деякі інші особливості новинок.

iPhone Xs і Xs Max "поховали"

Представлені лише рік тому iPhone Xs і Xs Max більше недоступні в онлайн-магазині Apple. Ці смартфони стали пристроями з одним з найкоротших життєвих циклів.

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З огляду на те, що їх продажі стартували через два тижні після минулорічної презентації, вони не протрималися на офіційному сайті навіть рік. Разом з iPhone Xs і Xs Max компанія поховала й iPhone 7/7 Plus.

Дві SIM-карти, але не для всіх

Всі три нові моделі отримали два слота для SIM-карт. Але це спеціальні версії пристроїв, розраховані виключно на ринок Китаю. Для інших країн компанія передбачила формат віртуальної карти eSIM.

Оновлений AirDrop

Apple приховала не тільки "погані новини", а й вирішила не розкривати особливості нового бездротового чіпа U1, що підтримує технологію передачі даних Ultra Wideband. Завдяки йому iPhone може ідентифікувати інший iOS-ґаджет або комп'ютер Mac.



В iPhone 11 оновили AirDrop

Face ID став ще швидше

У всіх нових смартфонах Apple сканер Face ID став працювати на 30% швидше. За швидкістю спрацьовування його можна порівняти зі сканером відбитків пальців.

Логотип Apple розміщений посередині

На нових продуктах Apple компанія вирішила розміщувати логотип не в верхній частині пристроїв, а строго посередині. Причини такого нововведення компанія не розкриває.



Логотип Apple перемістився в центр

3D Touch більше немає

Apple відмовилася від функції, яку свого часу дуже активно просувала. Нові смартфони не підтримують функцію 3D Touch. Замість неї Apple пропонує лише тактильний відгук при довгому утриманні пальця на дисплеї.

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Швидка зарядка в iPhone 11, але за додаткові гроші

iPhone 11, судячи з характеристик, Apple позиціонує як наступника iPhone Xr. Тобто це смартфон середнього цінового діапазону.



Всі iPhone 11 підтримують швидку зарядку

На презентації компанія заявила, що всі три нових ґаджета підтримують технологію швидкої зарядки потужністю до 18 Вт. Ось тільки відповідні за потужністю блоки живлення в комплекті є тільки у iPhone 11 Pro і 11 Pro Max. А покупцям iPhone 11 дістанеться архаїчний "зарядник". За швидкість доведеться заплатити.

У всіх новинок є Wi-Fi 6

Всі три нових смартфона Apple підтримують технологію бездротової передачі даних Wi-Fi 6 (802.11ax). Теоретичний приріст швидкості, при наявності сумісного зі стандартом роутера, становить 38%.

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