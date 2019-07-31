Adidas дарує подарунки: українці поширюють через Viber небезпечний фейк

Українці почали масово обмінюватись повідомленням про те, що Adidas дарує подарунки через день народження компанії. Повідомлення розсилали через популярний месенджер Viber. Однак, виглядає це повідомлення підозріло.

"Adidas дарує 3000 безкоштовних взуття та футболок, щоб відсвяткувати своє 95-річчя. Отримайте безкоштовне взуття на: http://www.adidas.com-snes.com/?v", – йдеться у спам-розсилці.

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Як бачимо, сам лінк виглядає підозріло. Крім того, текст має неточності. Адже дата створення бренду Adidas – 1949 рік. Тобто компанії 70 років, а не 95. Як вказано у розсилці.

Якщо користувач переходить за посиланням, то йому пропонують відповісти на кілька запитань. Наприклад, чи подобається йому продукція компанії, чи він коли-небудь купував щось із асортименту тощо.

Розсилка у Viber

Після цього користувачам пропонують безкоштовну пару кросівок або футболку, запитуючи основні дані про доставку, зокрема, повне ім'я та адресу.

Що кажуть в Adidas. На офіційному сайті компанії Adidas, а також на сайтах компаній, що займаються роздрібним продажем товарів бренду в Україні, інформації про "подарунки" немає. Крім того, у компанії заперечили причетність до розсилки.

"Нам уже зранку телефонувало кількасот користувачів із подібним питанням. Це неправда. Компанія таких акцій не проводить", – розповів у коментарі "Детектору медіа" менеджер з обробки замовлень Денис Легкий.

У чому небезпека. За допомогою подібних розсилок хакери зазвичай збирають персональні дані для того, щоб формувати базу для інших масових розсилок, в тому числі і спаму. Окрім того, за допомогою таких лінків шахраї можуть вкрасти дані банківської картки.

Наразі Viber вже почав блокувати цю масову розсилку.

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