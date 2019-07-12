Агент Сміт: новий вірус на Android, що інфікував чверть мільярда ґаджетів

Компанія з кібербезпеки Check Point провела нове дослідження і з’ясувала, що 25 мільйонів девайсів, що працюють на операційній системі Android, можуть бути зараженими вірусом "Агент Сміт".

Як пише mercurynews.com, цей вірус показував користувачам небажані рекламні оголошення.

Найчастіше шкідливе програмне забезпечення потрапляло на пристрій через популярні додатки, наприклад ігри. Всі вони були завантажені через сторонні магазини додатків китайської компанії.

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Як працює "Агент Сміт"? Вірус може копіювати популярні додатки на смартфоні, наприклад WhatsApp, браузер Opera тощо, та впровадити власний шкідливий код і замінити оригінальну програму своєю версією.

При цьому шкідливе ПЗ отримує дозвіл, який користувачі надали реальним додаткам, після чого починає захоплювати інші додатки для відображення небажаних оголошень.

При цьому ці недоліки в безпеці можуть бути використані для захоплення банківських, торгових та інших додатків, а також крадіжки даних.

Як уберегтись? Фахівці радять користувачам пристроїв на базі Android використовувати програмне забезпечення Ad Blocker, завжди оновлювати свої пристрої, коли з'явиться відповідний запит і завантажувати додатки тільки з магазину Google Play.

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