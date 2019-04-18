Акціонери подали в суд на Apple: причина конфлікту

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Акціонери подали у суд на Apple
Акціонери подали у суд на Apple / unsplash.com

Акціонери компанії Apple звинуватили її в махінаціях з цінними паперами та подали на неї у суд. У колективному судовому позові Apple звинуватили у приховуванні важливої інформації, яка здатна впливати на вартість акцій.

Як пише cnbc, в позові стверджується, що Apple замовчувала відомості про зниження продажів смартфонів iPhone, особливо на китайському ринку.

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2 січня 2019 року головний виконавчий директор Apple вступив із заявою про зниження прогнозної квартальної виручки компанії на 9 мільярдів доларів. Вже на наступний день ціна акцій Apple впала на 10%, в результаті чого ринкова вартість компанії знизилася приблизно на 40% нижче пікового рівня у 1,1 трильйона доларів.

Чому виручка знизилась. Зниження рівня прогнозної виручки пов’язують із посиленням так званої торговельної війни між США з Китаєм. Також серед причин експерти називають скандал із заміною батарей на старих iPhone та ростом популярності китайських брендів.

Окрім самої компанії, в позові також названі CEO Тім Кук і фінансовий директор компанії Лука Маестро.

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Теги: Новини Техно Техно Apple IT-бізнес
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