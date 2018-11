Alien: Blackout – 20th Century Fox готує нову гру про Чужого

На сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності відшукали сторінку, яка натякає на франшизу ігор про безжалісних та смертоносних ксеноморфів. Судячи з усього, 20th Century Fox має намір знову відправити геймерів на зустріч із чудовиськами.

Журналісти виявили, що недавно на порталі ВОІВ була зареєстрована торгова марка Alien: Blackout. З опису складно почерпнути хоч якісь натяки на зміст гри. Згадується лише, що користувачам знадобиться доступ до інтернету, в іншому ж новинка залишається загадкою.

Зате відомо, хто займеться розробкою: ця честь, ймовірно, дістанеться Cold Iron Studios. Студія на початку року стала частиною FoxNext Games, підрозділом 20th Century Fox, і вже тоді було оголошено, що її колектив буде працювати над відомим науково-фантастичним циклом.



Пост Джеффа Кейлі

З анонсом, судячи з усього, затягувати не планують. ЗМІ вважають, що Alien: Blackout покажуть вже на The Game Awards 2018. На це натякають відразу кілька фактів. Джефф Кейлі, ведучий шоу, ще на початку листопада опублікував зображення з фразою "Світи зміняться". Шрифт, дуже схожий на той, що з'являється у фільмах циклу про Чужого.

Пізніше масла у вогонь підлив і Хідео Кодзіма, засвітившись в офісі 20th Century Fox поруч з плакатом "Чужого". Аккаунт TGA тут же відповів на пост відомого геймдизайнера багатозначним "World will change!".

Якщо вірити чуткам, The Game Awards в цьому році може бути насичена гучними анонсами. Ще на минулому тижні з'явилася інформація про те, що на церемонію можуть привезти новий трейлер Death Stranding.

Деякі видання пішли ще далі: сайт Segment Next, посилаючись на бразильський підрозділ Sony, повідомив, що на The Game Awards 2018 назвуть дати виходу наступного творіння Кодзіми і Ghost of Tsushima, ще одного помітного ексклюзиву PlayStation.

