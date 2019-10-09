AMD представила нові процесори Ryzen 9 3900 та Ryzen 5 3500X

Компанія AMD представила дві нові моделі десктопних процесорів – Ryzen 9 3900 та Ryzen 5 3500X. Вендор опублікував детальні характеристики новинок, однак, як виявилося, із купівлею чіпів можуть виникнути проблеми.

Основні характеристики Ryzen 9 3900. Процесор отримав 12 ядер і 24 потоки. Особливостями новинки стали: зменшений теплопакет (TDP) до 65 Вт і злегка "урізана" базова частота – 3,1 ГГц проти 3,8 ГГц у моделі Ryzen 9 3900X, повідомляє Tom's Hardware.

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Особливості продажу. Для поширення новинки виробник вибрав OEM-модель поставок: процесор буде доступний тільки в складі готових збірок і не надійде на прилавки роздрібних магазинів як окремий товар.



Основні характеристики нових процесорів

Основні характеристики Ryzen 5 3500X. Процесор став спрощеною модифікацією Ryzen 5 3600. Новий CPU отримав 6 ядер з тактовою частотою 3,6 ГГц (до 4,1 ГГц в режимі boost), і позбувся функції SMT: в нього лише 6 потоків.

Особливості продажу. Примітно, що дана модель з'явиться тільки на китайському ринку для OEM-партнерів "червоного" вендора.

Дата старту продажів та ціна. За заявою AMD, новинки вже доступні для оптових закупівель, ціна нових процесорів лінійки Ryzen не оголошена.

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