Анонсували електрокар на сонячних панелях – Lightyear One: фото та відео

Електрокари стають дедалі популярнішими в Європі. Голландська компанія Lightyear вирішила об'єднати всі екологічні тренди в одному авто, яке отримало назву Lightyear One.

Новий електрокар обладнаний сонячними панелями та демонструє рекордну дальність пробігу на одному заряді вбудованих акумуляторів, повідомляє Engadget.

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Переваги. Запас ходу гібридного авто, завдяки ємним акумуляторам і п'яти квадратним метрам сонячних елементів живлення на капоті і даху, становить 725 кілометрів. Для порівняння, запас ходу американської Tesla Model S в максимальній конфігурації – близько 595 кілометрів.

Залежно від погодних умов, за словами розробників, можна проїхати і всі 800 без "дозаправки". Однієї години зарядки від сонячних елементів в середньому вистачає на 12 кілометрів пробігу. Lightyear One має й опцію традиційної зарядки від електромережі на випадок похмурої погоди.

Презентація Lightyear One – дивіться відео

Ціни та дата старту продажів. У продаж перша партія з 500 новинок в серії Pioneer Edition надійде на початку 2021 року за ціною близько 170 000 доларів, передоплата за бронювання електрокара становитиме 135 000 доларів.

Старт масового виробництва намічений на середину того ж року, а депозитний платіж за передзамовлення другої партії буде дорівнює 21 000 доларів. З розвитком лінійки виробник очікує зниження вартості виробництва гібридних авто.

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