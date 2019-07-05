Анонсували електрокар на сонячних панелях – Lightyear One: фото та відео

249 Читать новость на русском
Lightyear One
Lightyear One / PV Magazine

Електрокари стають дедалі популярнішими в Європі. Голландська компанія Lightyear вирішила об'єднати всі екологічні тренди в одному авто, яке отримало назву Lightyear One.

Новий електрокар обладнаний сонячними панелями та демонструє рекордну дальність пробігу на одному заряді вбудованих акумуляторів, повідомляє Engadget.

Читайте також: Tesla Model 3 визнали одним із найбезпечніших авто: захоплююче відео

Переваги. Запас ходу гібридного авто, завдяки ємним акумуляторам і п'яти квадратним метрам сонячних елементів живлення на капоті і даху, становить 725 кілометрів. Для порівняння, запас ходу американської Tesla Model S в максимальній конфігурації – близько 595 кілометрів.

 

 

Залежно від погодних умов, за словами розробників, можна проїхати і всі 800 без "дозаправки". Однієї години зарядки від сонячних елементів в середньому вистачає на 12 кілометрів пробігу. Lightyear One має й опцію традиційної зарядки від електромережі на випадок похмурої погоди.

Презентація Lightyear One – дивіться відео

Ціни та дата старту продажів. У продаж перша партія з 500 новинок в серії Pioneer Edition надійде на початку 2021 року за ціною близько 170 000 доларів, передоплата за бронювання електрокара становитиме 135 000 доларів.

Старт масового виробництва намічений на середину того ж року, а депозитний платіж за передзамовлення другої партії буде дорівнює 21 000 доларів. З розвитком лінійки виробник очікує зниження вартості виробництва гібридних авто.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Ворожіння на Івана Купала: 5 цікавих способів
сьогодні
5834
Теги: Авто Техно Новини Техно Ціни Штучний інтелект
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Сонячне затемнення 2019: яскраві фото та відео із Землі
3 липня 13:05 Сонячне затемнення 2019: яскраві фото та відео із Землі
765
Сонячне затемнення 2 липня 2019 року: відео
2 липня 21:00 Сонячне затемнення 2 липня 2019 року: відео
2721
Молодіжний смартфон Xiaomi CC9 представили офіційно: характеристики і ціна
2 липня 18:09 Молодіжний смартфон Xiaomi CC9 представили офіційно: характеристики і ціна
1483
Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
2 липня 11:00 Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
12307
Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
1 липня 21:42 Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
1281
Новини
Більше новин
Залиште відгук