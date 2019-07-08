Анонсували гру за мотивами популярного шоу "Руйнівники міфів": трейлер

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Анонсували гру за мотивами популярного шоу "Руйнівники міфів"
Анонсували гру за мотивами популярного шоу "Руйнівники міфів" / YouTube

Компанія ByteBarrel вирішила створити гру за мотивами популярного телешоу "Руйнівники міфів". Студія опублікувала на YouTube трейлер проекту, в якому геймерам належить самим проводити божевільні експерименти.

Зауважимо, така ідея сподобалася далеко не всім: кількість лайків і дизлайків у ролика приблизно рівні.

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Деталі про гру. Судячи з трейлеру і опису майбутньої гри на YouTube, геймерам належить повторити все те, чим займаються ведучі популярного телешоу – руйнувати міфи дослідним шляхом.

Для цього потрібно буде взяти цікаву легенду, підібрати для її перевірки на міцність необхідне обладнання і провести експеримент. Крім того, матеріали, необхідні для цього, потрібно буде купувати, а пристрої для самих незвичайних перевірок конструювати самостійно.

Трейлер гри "Руйнівники міфів" – дивіться відео

Дата виходу та реакція геймерів. У гри вже з'явилася сторінка в Steam, але більшості геймерів рішуче незрозуміло, як це все буде працювати. Деякі ж просто радіють, що улюблене шоу знайде ігрову ітерацію. Орієнтовна дата релізу проекту поки не розголошується.

Що відомо про телешоу "Руйнівники міфів"? Це американська науково-популярна телепередача на каналі Discovery Channel. Передачу ведуть фахівці із спецефектів Джеймі Гайнеман і Адам Севідж, які використовують свої навички і досвід для експериментальної перевірки різних байок, чуток, міських легенд та інших породжень популярної культури.

Перший випуск програми вийшов на телеекрани 23 січня 2003 року, а зйомки тривають до нині.

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Теги: Техно Ігри Новини Техно
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