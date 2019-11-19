Антивірус Google заблокував популярний додаток Xiaomi: у чому причина

Компанія Xiaomi прагне різними способами здешевити свої смартфони: зокрема розробники вбудували рекламу безпосередньо в фірмову прошивку MIUI та попередньо встановлені додатки. Один із таких додатків заблокував антивірус Google, який запідозрив програмне забезпечення у зборі та використанні користувацьких даних.

Що сталося?

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Йдеться про нову версію додатка Mi Quick Apps. При спробі оновити його низка користувачів зіткнулися з тим, що антивірус Google Play Protect, який перевіряє всі програми на Android-пристрої, заборонив установку апдейта, повідомляє Android Police.

Антивірус послалося на помилку, пов'язану з можливим збором даних, які можуть використовуватися для стеження.

Зауважимо, Mi Quick недоступний в магазині Google Play: Xiaomi встановлює його на смартфони самостійно, періодично випускаючи оновлення.

Реакція компаній

Офіційного коментаря від Xiaomi і Google поки не було, але фахівці називають одну з ключових причин блокування – занадто велика кількість запитуваних програмою дозволів до системи.

Що відомо про Mi Quick Apps?

Сервіс Xiaomi Mi Quick Apps дозволяє кожному окремо взятому користувачеві спростити використання ґаджета як при повсякденних завданнях, так і при веденні бізнесу.

Суть його полягає в тому, що Mi Quick Apps є простим і зрозумілим онлайн-конструктом для створення різних мобільних програм і додатків. При цьому сам інструмент оснащений великою кількістю макетів і віджетів для того, щоб спростити його використання і дозволити власникам мобільних телефонів Xiaomi створювати необхідні їм у повсякденному житті програми буквально за кілька кліків.

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Найбільше користі це програмне забезпечення може принести новим компаніям, якщо у них немає великого бюджету, який можна було б виділити на розробку власних програм.

За даними розробників, Mi Quick має 55 дозволів, що дозволяє йому отримувати доступ до номерів SIM-карт, IMEI і практично будь-яких даних на пристрої, а також записувати відео і аудіо. Зібрана інформація передається на сервери компанії, що, мабуть, і не сподобалося утиліті Google Play Protect. Щоправда, незрозуміло, чому алгоритм Google вирішив лише зараз почати блокувати цю програму.

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