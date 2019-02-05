Гру Apex Legends представили офіційно: трейлер та системні вимоги "королівської битви"

Компанія Electronic Arts представила Apex Legends – безкоштовний шутер в жанрі "королівської битви" у всесвіті Titanfall. Гра вже доступна на PC, PlayStation 4 та Xbox One. На персональних комп'ютерах вона поширюється тільки через сервіс Origin.

Гру розробляє Respawn Entertainment – студія, відповідальна за основні гри серії Titanfall. Respawn і EA стверджують, що Apex Legends піднімає планку жанру "королівської битви" на новий рівень своїми нововведеннями, такими як "маяки відродження, розумна система зв'язку, просунутий ігровий інвентар, а також абсолютно новий спосіб висадки на поле бою".

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Сюжет Apex Legends

Дія Apex Legends відбувається у всесвіті Titanfall, а основні механіки прийшли безпосередньо з другої частини. Варто також відзначити, що ніяких Титанів (величезних бойових роботів) в бою не буде.



Скріншот з гри Apex Legends

Ігоровий процес Apex Legends

Apex Legends являє собою умовно-безкоштовну "королівську битву" на 60 осіб, розбитих на команди по троє. На відміну від інших "королівських битв" тут перед матчем ви можете вибрати одного з 8 унікальних персонажів ("легенд") – кожен зі своїми здібностями і роллю в команді.



Скріншот з гри Apex Legends

Також в Apex Legends до початку матчу можна вибрати місце висадки, а напарників дозволено відроджувати. Для поліпшення комунікації всередині команди впроваджена система "пінг" – натисканням однієї кнопки союзники можуть повідомляти один одному про знаходження лута або супротивників.

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Не можна не згадати і інтелектуальну систему інвентарю, яка при підборі автоматично прикріпить спорядження на відповідні і придатні йому типи зброї.

Мінімальні системні вимоги Apex Legends Операційна система Windows 10 (64-біт)

Процесор Intel Core i3-6300 (3,8 ГГц) / AMD FX-4350 (4,2 ГГц)

Відеокарта NVIDIA GeForce GT 640 (1 ГБ) / AMD Radeon HD 7700 (1 ГБ)

Оперативна пам'ять 6 ГБ

6 ГБ Вільне місце на жорсткому диску30 ГБ Рекомендовані системні вимоги Apex Legends Операційна система Windows 10 (64-біт)

Windows 10 (64-біт) Процесор Intel Core i5-3570K (3,8 ГГц) / аналогічний від AMD

Intel Core i5-3570K (3,8 ГГц) / аналогічний від AMD Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 970 (8 ГБ) / AMD Radeon R9 290 (8 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 970 (8 ГБ) / AMD Radeon R9 290 (8 ГБ) Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Вільне місце на жорсткому диску30 ГБ

Старт першого сезону Apex Legends відбудеться в березні. Тоді ж в грі з'явиться Бойовий Пропуск, що відкриває доступ до ексклюзивних косметичних предметів.

Трейлер гри Apex Legends – дивіться відео

Шутер буде використовувати сезонну модель – кожен тематичний сезон буде привносити новий контент у вигляді зброї, персонажів, образів та іншого контенту.

Геймплейний трейлер гри Apex Legends – дивіться відео

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