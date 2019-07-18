До річниці Apollo 11: підбірка найкращих фільмів про місію

Легендарна місія Apollo 11 стала найбільшим кроком людства у XX столітті. Намагаючись перемогти у політичній гонці, США подарувало шанс Нілу Армстронгу та Едвіну Олдріну стати першими людьми, які ступили на Місяць.

Людство мріяло побувати на поверхні Місяця ще з епохи Жуля Верна. Після його роману "Із Землі на Місяць" ця ідея наслідувалась у багатьох фантастичних фільмах та пригодницьких романах тих часів. Хто б міг подумати, що через півтора століття людство зніматиме фільми та писатиме книги про це вже у минулому часі. З нагоди 50-ліття Apollo 11 Техно 24 підібрали для вас найкращі фільми про місію Apollo.

До теми: 50 років Apollo 11: як проходила історична висадка людини на Місяць

"Аполлон 11" – 2019

Слоган: "Космічна Одіссея XXI століття"

"Аполлон 11" 2019-го року випуску надзвичайний американський документальний фільм, редагований та продукований режисером Тоддом Дугласом Міллером. Його особливість в тому, що кінострічка складається виключно з архівних, не випущених раніше, відеоматеріалів з місії Apollo 11. Команда Міллера зробила цифрові сканування з високою роздільною здатністю абсолютно усіх доступних відеоматеріалів. Для безпечного транспортування архівних матеріалів були використані спеціалізовані мікроавтобуси, які підтримували кліматичний контроль. Виробничій групі вдалось зібрати 11000 годин аудіозаписів і сотні годин відео.



Кадр з фільму "Аполлон 11" 2019-го року випуску

Стрічка не містить жодних інтерв'ю, монологів та, що найважливіше, сучасних рекреацій. Впродовж усього фільму використовуються лише справжні відреставровані архівні кадри та аудіозаписи з місії. Під час перегляду цієї стрічки виникає справжня емоційна напруга, глядач має змогу побачити, як насправді відбувалася відстиковка та стиковка корабля, як справжній Ніл Армстронг вперше ступив на Місяць, а також з якими проблемами стикалися астронавти і як від них віджартовувались. Також там присутні панорамні види космосу – і усе це під чарівний музичний супровід, внаслідок чого ці сцени можуть зрівнятися зі сценами з культових фільмів "Koyaanisqatsi" та "Космічна Одіссея".

Дивіться офіційний трейлер фільму "Аполлон 11" 2019: відео

"Перша Людина" – 2018

Слоган: "Найнебезпечніша місія в історії"

Американський біографічно-драматичний фільм, відзнятий за мотивами книги "Перша людина: життя Ніла А. Армстронга" Джеймса Хансена. Роль командира місії Apollo 11 дісталась Райану Гослінгу. Між іншим, фільм був задуманий ще у 2003-му році, проте зйомки почалися лише у 2017-му році. Фільм зібрав багато нагород, у тому числі й "Оскар" за найкращі візуальні ефекти та "Золотий глобус" за найкращу музику.

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Кадр з фільму "Перша людина"

"Перша людина" викликала чимало політичних суперечок через те, що там не було зображено, як Ніл Армстронг та Олдрін встановлюють прапор США на поверхню Місяця. Режисер фільму Демієн Шазелл запевнив, що у відсутності цієї сцени немає ніякого політичного підтексту, він просто хотів показати глядачам невидимі аспекти подорожі космонавтів. На відсутність такого моменту у кінострічці відреагував навіть президент США Дональд Трамп, сказавши, що пропущення такого моменту є жахливою помилкою і через цей фактор він принципово не хоче дивитись цей фільм.

Дивіться трейлер драматичного фільму "Перша людина" з Райаном Гослінгом у головній ролі: відео

"Аполлон 13" – 1995

Слоган: "Х'юстон, у нас проблема"

Хоч кінострічка "Аполлон 13" розповідає про третю місію висадки людини на Місяць, ми не змогли її оминути, тому що вона присвячена найдраматичнішій місії Apollo.

На шляху до Місяця на борту стається вибух, який позбавляє космічні апарати більшої частини кисню та електроенергії, перетворивши місію висадки астронавтів на Місяць на боротьбу за те, щоб екіпаж корабля безпечно повернувся додому.

Для того, аби реалістично передати технічні аспекти космічної подорожі, режисер Рон Ховард доклав багато зусиль. Він отримав дозвіл від NASA на фільмування сцен на борту зі зниженою силою тяжіння літака, де проходять випробування перед відрядженням космонавтів у космос.



Кадр з фільму "Аполлон 13"

Цікаво, що епізодичну роль у фільмі зіграв сам командир Apollo 13 Джеймс Ловелл. У фіналі він в образі одного з офіцерів тисне руку Тому Хенксу, який грає його самого.

Художня драма про третю місію Apollo виборола дві статуетки "Оскар" та дві премії Гільдії кіноакторів США.

Дивіться трейлер документальної кінострічки про місію Apollo 13 з Томом Хенксом у головній ролі: відео

"Ніл Армстронг. Перша людина на місяці " – 2012

Слоган: "Нагорода, за яку потрібно платити"

Документальний фільм про Ніла Армстронга від BBC. В першу чергу, це драматична історія Ніла Армстронга вперше розказана на камеру через інтимні інтерв’ю з тими, хто любив, жив та працював з першою людиною на Місяці. Ця стрічка відтворює ту напругу, яку відчували не лише космонавти та інженери, а й їхні родини.

У зйомках брали участь обидві дружини Ніла Армстронга, його брати та сестра, найкращий друг, а також Дейв Скотт – командир пілотного модуля Apollo 15. Вони розповідають інтимні подробиці про те, як змінилося життя відомого астронавта після польоту на Місяць.



Ніл Армстронг – перша людина на Місяці

Дивіться документальний фільм "Ніл Армстронг. Перша людина на місяці" 2012: відео

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