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Apple випустить два варіанти iPhone SE 2 у 2020 році

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iPhone 8 та iPhone 8+ / Скріншот з відео

Про нове покоління iPhone SE інсайдери говорять ще з 2019 року. В мережі регулярно з’являються нові витоки про характеристики і навіть ціну майбутньої новинки. Зараз стало відомо, що у цьому році ми можемо побачити одразу дві версії iPhone SE 2.

Як пише 9to5mac.com, Apple може представити в 2020 році відразу дві моделі iPhone, які можна буде вважати наступниками iPhone SE.

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Деталі

Одна із нових моделей iPhone SE 2 справді буде довгоочікуваним бюджетником. Його мають представити вже у березні.

При цьому, під час осінньої презентації ми побачимо ще одну версію iPhone SE 2(ймовірно, назва буде іншою). Це буде вдосконалена модель. Він отримає LCD-дисплей з діагоналлю 5,5 до 6,1 дюйма.

Для чого це Apple

За допомогою нової версії iPhone SE, Apple може зайняти дві категорії ринку. Це може бути бюджетний варіант для тих, хто дійсно хотів iPhone, але не міг собі його дозволити.

Друга модель – варіант для тих, хто шукає нову версію iPhone з сучасними характеристиками, але у класичному дизайні з рамками та кнопкою "Додому".

Як розповів аналітик Мінг-Чі Куо, iPhone SE 2 буде поєднувати дизайн iPhone 8 та внутрішні компоненти iPhone 11. Він надійде у продаж у конфігураціях пам’яті об'ємом 64 ГБ і 128 ГБ. Він також прогнозує, що стартова ціна нового бюджетного iPhone SE 2 складе 399 доларів (9 200 гривень).

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Apple Смартфони iPhone
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