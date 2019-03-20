Apple AirPods 2: компанія представила нове покоління бездротових навушників

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Apple AirPods 2 представили офіційно - ціна, огляд бездротових навушників
AirPods 2 / apple.com

Компанія Apple продовжує тішити фанатів новинками. 20 березня купертинівці офіційно представили нове покоління бездротових навушників AirPods.

25 березня компанія готує презентацію, на якій, за чутками, представлять новий стрімінговий відеосервіс. При цьому чимало новинок в компанії вирішили не притримувати до презентації і почали публікувати у себе на сайті.

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Зокрема, ми вже побачили нові iPad Air та iPad mini, а також оновлену лінійку комп'ютерів iMac. Тепер черга дійшла і до нового покоління навушників AirPods.

Характеристики. AirPods нового покоління оснащені чіпом Apple H1, який розробили спеціально для навушників. Він має підвищити обчислювальну продуктивність, прискорити з’єднання і збільшити час автономної роботи. Навушники підтримують голосового помічника Siri.

AirPods 2

Нове покоління AirPods

Також новинка отримала кейс, що підтримує бездротову зарядку. До речі, цей кейс можна купити окремо.

Ціна AirPods:

  1. Навушники у стандартному кейсі оцінені у 159 доларів (4 300 гривень);
  2. Вартість AirPods у кейсі з підтримкою бездротової зарядки – 199 доларів (5 400 гривень);
  3. Ціна самого кейса з підтримкою бездротової зарядки – 79 доларів (2 100 гривень).

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Теги: Новини Техно Техно Apple Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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