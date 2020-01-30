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Apple готує кілька цікавих новинок: зарядний килимок і нові бездротові навушники

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Apple готує кілька цікавих новинок / unsplash.com

Корпорація Apple вирішила потішити своїх фанатів численними новинками. Окрім цілої низки нових смартфонів Apple врешті представить бездротовий зарядний пристрій та нові бездротові навушники.

Принаймні в цьому переконує відомий аналітик Мін-Чі Куо, передає The Verge.

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Отож, за пронозами, вже у березні Apple має презентувати нову версію бюджетного iPhone SE 2. На вересневій презентації ми маємо побачити нову лінійку флагманів iPhone 12. Окрім того,  Apple має випустити низку нових девайсів. 

  • Зокрема, у 2020 році таки мають випустити UWB-мітки AirTags. Пристрій використовує надширокосмуговий зв'язок (UWB) для пошуку інших пристроїв з підтримкою UWB. Наразі цю технологію підтримують смартфони лінійки iPhone 11.
  • Ще одна довгоочікувана новинка – бездротова зарядна станція. У вересні 2017 року компанія анонсувала AirPower, яка мала заряджати одночасно iPhone, Apple Watch і AirPods. Однак, на етапі виробництва ця технологія виявилась не під силу Apple, тому згодом кампанія заявила, що призупиняє цей проєкт.

via GIPHY



Новий зарядний пристрій буде відрізнятися від AirPower більш компактними розмірами. Інших подробиць Куо не називає.

  • Окрім того, аналітик розповів про нові "висококласні навушники", однак деталей про майбутню новинку він не називає.

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Теги: Техно Новини Техно Apple Ґаджети
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