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Несподівано: Apple очолила ринок смартфонів

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Apple - лідер на ринку смартфонів / unsplash.com

Корпорація Apple вперше за довгий час стала лідером не ринку смартфонів. Таким чином купертинівцям вдалось обігнати одразу двох конкурентів: Samsung та Huawei.

Нагадаємо, тривалий час Samsung була беззаперечним лідером на ринку смартфонів.

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Станом на 1 серпня 2019 року трійка лідерів виглядала таким чином:

  1. Samsung — з часткою на ринку близько 20%,
  2. Huawei — з часткою 16%,
  3. Apple –трохи більше 10%.

Свіжі дані дослідницької компанії IDC вказують на те, що світові поставки смартфонів у четвертому кварталі 2019 року склали 368,8 млн штук, що 2,9% більше, ніж в попередньому кварталі.

Нова трійка лідерів (4 квартал 2019 року)

  1. Apple з часткою ринку 20%,
  2. Samsung — 18,8%
  3. Huawei — 15,2%.

Далі у рейтингу йдуть ще два китайські виробники: Xiaomi (8,9%) та Oppo (8,3%).

Apple очолила ринок смартфонів

Рейтинг виробників смартфонів за 4 квартал 2019 року

При цьому ситуація за показниками за весь 2019 рік виглядає по-іншому:

  1. Samsung (21,6%)
  2. Huawei (17,6%)
  3. Apple (13,9%)
  4. Xiaomi (9,2%)
  5. Oppo (8,3%)

В чому секрет успіху Apple

Успішні показники Apple можна пояснити популярністю нової лінійки iPhone 11, представленої у вересні 2019 року. Також доволі високий попит мають і смартфони попередньої лінійки, в першу чергу iPhone Xr.

За чутками, у 2020 році Apple має представити одразу 5 нових моделей смартфонів, це може дати змогу компанії впевнено закріпитись на вершині рейтингу на ринку смартфонів.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно IT-бізнес
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