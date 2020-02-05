Несподівано: Apple очолила ринок смартфонів
Корпорація Apple вперше за довгий час стала лідером не ринку смартфонів. Таким чином купертинівцям вдалось обігнати одразу двох конкурентів: Samsung та Huawei.
Нагадаємо, тривалий час Samsung була беззаперечним лідером на ринку смартфонів.
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Станом на 1 серпня 2019 року трійка лідерів виглядала таким чином:
- Samsung — з часткою на ринку близько 20%,
- Huawei — з часткою 16%,
- Apple –трохи більше 10%.
Свіжі дані дослідницької компанії IDC вказують на те, що світові поставки смартфонів у четвертому кварталі 2019 року склали 368,8 млн штук, що 2,9% більше, ніж в попередньому кварталі.
Нова трійка лідерів (4 квартал 2019 року)
- Apple з часткою ринку 20%,
- Samsung — 18,8%
- Huawei — 15,2%.
Далі у рейтингу йдуть ще два китайські виробники: Xiaomi (8,9%) та Oppo (8,3%).
Рейтинг виробників смартфонів за 4 квартал 2019 року
При цьому ситуація за показниками за весь 2019 рік виглядає по-іншому:
- Samsung (21,6%)
- Huawei (17,6%)
- Apple (13,9%)
- Xiaomi (9,2%)
- Oppo (8,3%)
В чому секрет успіху Apple
Успішні показники Apple можна пояснити популярністю нової лінійки iPhone 11, представленої у вересні 2019 року. Також доволі високий попит мають і смартфони попередньої лінійки, в першу чергу iPhone Xr.
За чутками, у 2020 році Apple має представити одразу 5 нових моделей смартфонів, це може дати змогу компанії впевнено закріпитись на вершині рейтингу на ринку смартфонів.
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