Apple оновила ноутбуки MacBook Air та MacBook Pro

Напередодні старту шкільної кампанії Apple змінила деякі моделі ноутбуків MacBook. З модельного ряду прибрали попередню версію MacBook Air зі старим дисплеєм, а також представили нові моделі MacBook Pro. У компанії ці моделі назвали найпопулярнішими серед студентів.

MacBook Air

Ноутбук отримав Retina-дисплей діагоналлю 13.3 дюйма та підтримкою функції True Tone, яка вміє підлаштовувати температуру зображення у залежності від умов освітлення.

Читайте також: Apple планує відмовитись від своєї фірмової клавіатури

Також виробник оновив сенсор Touch ID та двоядерний процесор Intel 8-го покоління.

MacBook Air отримав Retina-дисплей

Ціна. Вартість базової версії знизилась до 999 доларів (26 тисяч гривень).

MacBook Pro

13-дюймова версія Pro отримала чотириядерний процесор 8-го покоління. Навіть базову версію будуть комплектувати фірмовим сенсорним дисплеєм Touch Bar, який розташований прямо над фізичною клавіатурою.

Ціна. Базова версія MacBook Pro теж подешевшала на 100 доларів і зараз коштує 1199 доларів (31 200 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно