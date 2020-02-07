Apple оштрафували на 25 мільйонів євро через повільну роботу iPhone

Корпорацію Apple оштрафували на 25 мільйонів євро через те, що оновлення операційної системи iPhone уповільнить роботу пристрою. Про це виробник мав би повідомити користувачів, але не зробив цього.

Як передає видання Politico, американську корпорацію оштрафувало Французьке управління із захисту прав споживачів.

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"Коли споживачі не змогли повернутися до старішої версії своєї операційної системи, багато з них були змушені замінити акумулятори і навіть придбати новий телефон", – сказав генеральний директор управління.

Деталі

Управляння почало розслідування після того, як на компанію Apple поскаржилась неурядова організація. Там повідомили, що компанія навмисно створює оновлення, через які телефони працюють повільніше. Таким чином, начебто, хотіли змусити споживачів купувати нові пристрої.

Щоправда у ході розслідування доказів, що доводили навмисні дії компанії, в юридичному розумінні цього терміну, експерти не знайшли.

Тож Apple звинуватили у введенні своїх користувачів в оману.

Що кажуть в Apple

Прессекретар Apple заявив, що мета компанії – створювати безпечні продукти, які високо оцінюють клієнти. Тож компанія прагне, щоб iPhone, який купує користувач, прослужив йому якомога довше.

При цьому він додав. Що їхня сторона залишилась задоволеною результатами цього розслідування.

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