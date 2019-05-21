Apple планувала придбати компанію Tesla: деталі

Чутки щодо проекту компанії Apple із створення власного автомобіля під назвою Project Titan ширяться вже давно, однак компанія з Купертіно офіційно їх не підтвердила. Тепер же стало відомо, що в 2013 році Apple зробила серйозну заявку на придбання компанії Tesla.

Деталі угоди. Як повідомляє AppleInsider, в інтерв'ю телеканалу CNBC у вівторок, 21 травня, аналітик Roth Capital Partners Крейг Ірвін заявив, що купертінівці пропонували близько 240 доларів за акцію найвідомішого виробника електрокарів.

Читайте також: Компанія Tesla може збанкрутувати: деталі

Результат. Неясно, як далеко просунулися переговори, і чи дійшли вони до "офіційної стадії оформлення документів", яка підтверджує намір зробити покупку.

Інші спроби придбати Tesla. Зауважимо, про намір Apple купити Tesla повідомлялося і раніше.

Наприклад, в 2015 році Джейсон Калаканіс – американський інтернет-підприємець, блогер і колишній головний менеджер Netscape.com – припустив, що Apple спробує придбати виробника електромобілів протягом найближчих 18 місяців. Сума угоди, на його думку, могла б скласти до 75 мільярдів доларів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно