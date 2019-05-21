Apple планувала придбати компанію Tesla: деталі

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Концепт електрокара від Apple
Концепт електрокара від Apple / iDownloadBlog

Чутки щодо проекту компанії Apple із створення власного автомобіля під назвою Project Titan ширяться вже давно, однак компанія з Купертіно офіційно їх не підтвердила. Тепер же стало відомо, що в 2013 році Apple зробила серйозну заявку на придбання компанії Tesla.

Деталі угоди. Як повідомляє AppleInsider, в інтерв'ю телеканалу CNBC у вівторок, 21 травня, аналітик Roth Capital Partners Крейг Ірвін заявив, що купертінівці пропонували близько 240 доларів за акцію найвідомішого виробника електрокарів.

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Результат. Неясно, як далеко просунулися переговори, і чи дійшли вони до "офіційної стадії оформлення документів", яка підтверджує намір зробити покупку.

Інші спроби придбати Tesla. Зауважимо, про намір Apple купити Tesla повідомлялося і раніше.

Наприклад, в 2015 році Джейсон Калаканіс – американський інтернет-підприємець, блогер і колишній головний менеджер Netscape.com – припустив, що Apple спробує придбати виробника електромобілів протягом найближчих 18 місяців. Сума угоди, на його думку, могла б скласти до 75 мільярдів доларів.

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Теги: Техно IT-бізнес Новини Техно Авто Tesla Apple
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