Apple планує відмовитись від своєї фірмової клавіатури

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Скарги користувачів були почуті
Скарги користувачів були почуті / imore.com

Вже до кінця 2019 року компанія Apple відмовиться від своєї фірмової клавіатури-метелика. Цю клавіатуру представили у 2015 році разом із MacBook Pro.

Як пише 9to5mac, такий прогноз зробив аналітик Мін-Чі Куо. Причиною такого рішення можуть стати численні скарги користувачів.

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Чим не подобається? Клавіші на цій клавіатурі-метелику не захищені від сміття. Тож порох і крихти потрапляють всередину і виводять з ладу клавіші: ті починають "залипати", або ж зовсім перестають працювати.

Деякі обурені користувачі навіть звертались до суду, щоб змусити компанію запустити програму щодо безкоштовного ремонту клавіатури.

Apple намагалася доопрацювати механізм, додавши під клавіші спеціальні мембрани, але проблему це не вирішило.

Що буде натомість. Тож Мін-Чі Куо переконує, що компанія замінить «метелика» на механізм-ножиці. У ньому використовується скловолокно для посилення клавіш, при цьому коштує виробництво таких клавіатур менше.

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Теги: Apple MacBook Техно Ґаджети Новини Техно
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