Apple поставила найбільше смартфонів за останній квартал минулого року

Якщо вірити аналітичному звіту Strategy, Apple в четвертому кварталі 2019 року стала лідером з постачання смартфонів. Проте в цілому за рік поступилася позицією Samsung та Huawei.

Успішний квартал для Apple

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Всього Apple відвантажила в четвертому кварталі 70,7 мільйона iPhone – на 7% більше, ніж за аналогічний період в 2018 році. Всього за рік компанія поставила 197,4 мільйона iPhone, посівши третє місце в річному підсумку.

На друге місце піднялася Huawei з відвантаженими 56 мільйонами смартфонів в четвертому кварталі і 240 мільйонів за рік. У порівнянні з 2018 роком, зростання поставок смартфонів Huawei виріс на 16% (35 мільйонів пристроїв). І це попри санкції з боку США.

Втім, лідером цього ТОПу залишається Samsung. В 2019 році компанія відвантажила 295,1 мільйона смартфонів (зростання 1%), а в четвертому кварталі – 68,8 мільйона.



Показники продажів смартфонів за 2019 рік

До слова, раніше аналітичне агентство Canalys опублікувало звіт про китайський ринок смартфонів. На рідному ринку Huawei змогли суттєво підрости, тоді як у конкурентів помітно падіння продажів.

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