Apple прослуховує приватні розмови користувачів: деталі

Незважаючи на те, що голосові помічники стають дедалі популярнішими, багато людей переконані, що вони неконфіденційні. І як виявилося ці побоювання не безпідставні: підрядники, які перевіряють голосовий помічник Apple Siri на точність, прослуховують особисті розмови користувачів.

У чому проблема? Анонімне джерело зазначилоо, що в деяких випадках Siri записує користувацьку мову після помилкових активацій, передає Arstechnica.

Читайте також: Яку музику українці найчастіше шукали в Shazam: цікава статистика

Пробуджує віртуального помічника фраза "Hey, Siri", але анонімне джерело повідомило про те, що запис може бути активований схожими за звучанням словами або навіть шумом грому.

Також повідомляється, що в смарт-годинниках Apple Watch автоматична активація Siri відбувається тоді, коли пристрій чує мову.

Було зібрано безліч записів в ході приватних бесід з лікарями, при проведенні комерційних угод та інше. Ці записи супроводжувалися користувацькими даними, що розкривають місце розташування та контактну інформацію,

– зауважило анонімне джерело.

Реакція компанії Apple. Представники Apple заявили про те, що компанія робить кроки, які дають змогу захистити користувачів від зв'язку з записами, які передаються підрядникам.

Вони зазначили, що аудіозаписи не пов'язані з Apple ID, а розробниками перевіряється менше 1% щоденних активацій Siri.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно