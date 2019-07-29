Apple прослуховує приватні розмови користувачів: деталі

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Apple прослуховує приватні розмови користувачів
Apple прослуховує приватні розмови користувачів / Wheelhouse Creative

Незважаючи на те, що голосові помічники стають дедалі популярнішими, багато людей переконані, що вони неконфіденційні. І як виявилося ці побоювання не безпідставні: підрядники, які перевіряють голосовий помічник Apple Siri на точність, прослуховують особисті розмови користувачів.

У чому проблема? Анонімне джерело зазначилоо, що в деяких випадках Siri записує користувацьку мову після помилкових активацій, передає Arstechnica.

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Пробуджує віртуального помічника фраза "Hey, Siri", але анонімне джерело повідомило про те, що запис може бути активований схожими за звучанням словами або навіть шумом грому.

Також повідомляється, що в смарт-годинниках Apple Watch автоматична активація Siri відбувається тоді, коли пристрій чує мову.

Було зібрано безліч записів в ході приватних бесід з лікарями, при проведенні комерційних угод та інше. Ці записи супроводжувалися користувацькими даними, що розкривають місце розташування та контактну інформацію,
– зауважило анонімне джерело.

Реакція компанії Apple. Представники Apple заявили про те, що компанія робить кроки, які дають змогу захистити користувачів від зв'язку з записами, які передаються підрядникам.

via GIPHY

Вони зазначили, що аудіозаписи не пов'язані з Apple ID, а розробниками перевіряється менше 1% щоденних активацій Siri.

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет Apple Кібербезпека Штучний інтелект
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