Apple винагородить підлітка, який виявив уразливість в FaceTime

Компанія Apple пообіцяла зробити внесок в освіту підлітка, який виявив уразливість фірмового додатку FaceTime. Відзначимо, баг давав змогу отримувати сигнал з мікрофона власників iPhone ще до відповіді на дзвінок.

Після виявлення небезпечної функції Apple тимчасово відключила можливість здійснювати дзвінки в груповому чаті FaceTime, доки спеціалісти працювали над усуненням уразливості, повідомляє УНН.

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Окрім того, у Apple повідомили, що родина 14-річного Ґранта Томпсона, який виявив уразливість, отримає компенсацію. Також купертінівці обіцяють посприяти майбутній освіті підлітка.

Також відомо, що після виявлення проблем із FaceTime у США почали ходити чутки, що Apple свідомо вбудувала в програмне забезпечення уразливість, яка дала змогу прослуховувати абонентів.

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