Apple Watch допоміг виявити у користувача серйозну недугу

129 Читать новость на русском
Apple Watch врятував життя користувачеві
Apple Watch врятував життя користувачеві / 9to5mac.com

Ми вже неодноразово писали, що нове покоління розумного годинника Apple Watch рятувало життя своїм користувачам. Та цього разу подякувати ґаджетові має скептик, який висміював його нові функції.

Як пише 9to5mac, німець скептично оцінював діагностичні можливості Apple Watch. Також він заявляв, що він "відмінно підійде для іпохондриків".

Як допоміг годинник. При цьому він все ж спробував випробувати функцію ЕКГ, яку отримав новий Apple Watch. Годинник показав, що він хворіє на фібриляцію передсердь.

Читайте також:  Apple Watch Series 4: головні особливості нового смарт-годинника

Він пішов до свого друга-лікаря, але той його запевнив, що "це помилка вимірів".

При цьому, користувач таки пішов до лікарні. Там йому провели 12-канальну ЕКГ на професійному обладнанні. І тести показали, що показники годинника були правильні.

Годинник сприяв продовженню мого життя. Це правда,
– сказав користувач.

Раніше ми повідомляли, що смарт-годинник врятував життя пенсіонерові. Тут в пригоді стала ще одна функція Apple Watch, яка фіксує падіння користувача і якщо він не рухається, то годинник відправляє повідомлення у швидку. У цьому випадку чоловік впав і втратив свідомість. Тож ґаджет сам викликав швидку.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Головні новини 3 квітня: Зеленський викликав Порошенка на дебати, ціну на газ знизили
сьогодні
3927
Теги: Техно Ґаджети Apple Розумний годинник
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
3 квітня 21:03 Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
Женя Котик 7228
Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
3 квітня 16:03 Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
Женя Котик 2626
Бренд Nokia випустив смартфон з "діркою" в екрані: характеристики новинки
2 квітня 19:03 Бренд Nokia випустив смартфон з "діркою" в екрані: характеристики новинки
881
Як компанія Apple змогла стати успішною
1 квітня 21:00 Як компанія Apple змогла стати успішною
Олена Кандяк 605
Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
30 березня 19:02 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
Олена Кандяк 1038
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук