Apple Watch допоміг виявити у користувача серйозну недугу

Ми вже неодноразово писали, що нове покоління розумного годинника Apple Watch рятувало життя своїм користувачам. Та цього разу подякувати ґаджетові має скептик, який висміював його нові функції.

Як пише 9to5mac, німець скептично оцінював діагностичні можливості Apple Watch. Також він заявляв, що він "відмінно підійде для іпохондриків".

Як допоміг годинник. При цьому він все ж спробував випробувати функцію ЕКГ, яку отримав новий Apple Watch. Годинник показав, що він хворіє на фібриляцію передсердь.

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Він пішов до свого друга-лікаря, але той його запевнив, що "це помилка вимірів".

При цьому, користувач таки пішов до лікарні. Там йому провели 12-канальну ЕКГ на професійному обладнанні. І тести показали, що показники годинника були правильні.

Годинник сприяв продовженню мого життя. Це правда,

– сказав користувач.

Раніше ми повідомляли, що смарт-годинник врятував життя пенсіонерові. Тут в пригоді стала ще одна функція Apple Watch, яка фіксує падіння користувача і якщо він не рухається, то годинник відправляє повідомлення у швидку. У цьому випадку чоловік впав і втратив свідомість. Тож ґаджет сам викликав швидку.

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