Apple змінює формат щорічної конференції через коронавірус

Схоже, вже ніхто не вірить, що ситуація з коронавірусом піде на спад найближчим часом. Компанія Apple вирішила змінити формат своєї щорічної конференції для розробників WWDC, яка відбувається у червні.

Вперше за час проведення цієї конференції, вона відбудеться в онлайн-форматі. Точна дата невідома. Минулого року вона проходила 3 червня.

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Що покаже Apple

Експерти припускають, що під час літньої презентації яблучна компанія представить нове покоління операційних систем:

для своїх фірмових смартфонів – iOS 14,

для планшетів – iPadOS 14,

для ноутбуків – macOS 10.16,

для розумних годинників – watchOS 7.

"Сформована в світі ситуація вимагає знайти новий формат для WWDC 2020 року. Тож ми раді повідомити, що у всіх наших розробників буде повний доступ до презентацій, зустрічей і можливостям навчання на нашій конференції. Всі подробиці ми повідомимо незабаром", – сказав директор по маркетингу Apple Філ Шиллер.

Де дивитись

Презентацію новинок можна буде побачити на офіційному сайті компанії. На портал для розробників також викладуть записи з навчальними сесіями.

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До речі, Apple також пожертвувала мільйон доларів місцевим організаціям, щоб покрити збитки, яких вони зазнають через скасування заходу. Зазвичай WWDC з'їжджається близько 5 тисяч розробників з усього світу. Останні кілька років конференцію проводять у Сан-Хосе.

Раніще компанія заявила про скасування презентації, на якій мала показати новий бюджетний iPhone SE 2 або iPhone 9 (точна назва наразі невідома). Подія мала відбутись 31 березня. Причина все та ж – коронавірус.

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