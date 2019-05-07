Apple звинуватили у брехні: що про це відомо
Британська організація захисту прав споживачів Which? переконана, що компанія Apple значно перебільшує тривалість роботи різних моделей iPhone. Експерти стверджують, що iPhone Xr тримає батарею значно менше часу, ніж заявив виробник: 25 годин без підзарядки.
Суть дослідження. Незалежна організація провела тестування 9 нових моделей iPhone.
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Під час дослідження з'ясувалося, що у всіх з них здатність до роботи в автономному режимі гірше, ніж було заявлено Apple – приблизно на 18-51% менше тривалості, зазначеної виробником.
Реакція інших авторитетних ресурсів. Як повідомив ресурс TechRadar, це суперечить його власним тестування смартфона iPhone Xr, в ході якого було відзначено, що він "має найкращий час автономної роботи серед будь-яких телефонів бренду з Купертіно".
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