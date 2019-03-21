22 березня великий астероїд наблизиться до Землі

Вранці 22 березня до Землі наблизиться великий астероїд EA2. Діаметр небесного тіла оцінюється в 30 метрів. Про це повідомили у Центрі NASA з вивчення небесних тіл.

Астероїд 2019EA2 22 максимально зблизиться із нашою планетою вранці 22 березня – о 7:53 за київським часом. Небесне тіло пролетить на відстані 305 тисяч кілометрів від Землі.

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Відстань від астероїда до Землі в момент максимального зближення складе 0,8 відстані від планети до Місяця.

Що таке астероїд 2019EA2 22? Це астероїд, що зближується із Землею та Венерою. Його розмір вдвічі перевищує розмір метеора, який впав поблизу російського Челябінська у 2013 році. Ширина астроїда сягає близько 39 метрів.

Чи існує загроза?

Цей астероїд відносять до класу до малих за розміром астероїдів. Такі типи метеорів часто проходять повз нашу планету. Він рухається зі швидкістю близько 5 кілометрів на секунду. До речі, така швидкість полегшить роботу вченим, які будуть вести спостереження за ним.

Науковці відзначають, небезпеку можуть викликати астероїди, розміром понад 100 метрів. Та все ж повністю виключити небезпеку не можна. Адже астероїд може допустити відхилення від траєкторії, що може призвести до зіткнення з Землею.

Newly discovered asteroid #2019EA2 (diameter ~ 30 m) will have a close encounter with Earth on March 22, 2019 at 01:54 UT flying at a distance of 0.80 LD or ~305,000 km / 189,600 miles) https://t.co/1IqpTS5xIr pic.twitter.com/DYLMg0Z82O — Massimo (@Rainmaker1973) 15 березня 2019 р.

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